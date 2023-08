"Cosplayers" invitan a los rusos a elegir bando en la "Star Wars"

Aficionados rusos al arte del cosplay -la creación y uso de disfraces de fantásticos personajes de ficción- invitan a los rusos a elegir entre el lado claro y el lado oscuro de la Fuerza, en una amplia exposición dedicada a la saga cinematográfica de la Guerra de las Galaxias.



"Nuestra exposición, creada por fans para fans, es un espacio en el que todos pueden sentirse héroes intergalácticos", afirma el comisario de la muestra, Lukas Aktemírov, en la presentación de este proyecto, el primero de su tipo en Rusia.



Y es que "En una galaxia muy muy lejana", exposición acogida por el VDNJ, el principal recinto ferial de Moscú, reúne más de 200 trajes, naves espaciales y maquetas animadas de los personajes del universo fílmico de George Lucas en 16 espaciosas salas.



"Tomó más de un año a todo nuestro enorme equipo de correligionarios armar esta exposición, sumergiéndonos hasta el más mínimo detalle en esta lejana galaxia", añade Aktemírov.



La muestra, sobrecogedora incluso para quienes no siguen de cerca las peripecias de esta saga que nos acompaña desde los años 70 del siglo pasado y continúa presentando nuevas historias hoy en día, recibe a los visitantes con los icónicos soldados de asalto del Imperio Galáctico, dispuestos a posar para selfis con ellos.



Aquí están todos: desde Luke Skywalker, la princesa Leia y los inseparables Han Solo y Chewbacca, junto al parlanchín C-3PO y el obstinado R2-D2, hasta Anankin Skywalker y su lado oscuro, Darth Vader, iconos de la saga de Star Wars.



Sentado en el consejo de los Jedi, que ofrece uno de sus puestos al visitante que quiera sumarse a esta aventura, Yoda aconseja en vano cómo evitar el lado oscuro de la Fuerza.



Los visitantes pueden no solo probarse cascos de soldados de asalto o tomarse fotos con el séquito de Jabba el hut, sino incluso enfrentarse en un duelo con espada láser con el propio Anankin.



Eso sí, los organizadores de la exposición prohíben terminantemente tocar las maquetas e instalaciones, después de que algunas fueran dañadas por vándalos en varios incidentes grabados por las cámaras de seguridad.



A lo largo del recinto, ambientado con el inconfundible tema musical de la saga, se puede ver todo tipo de trajes, ya sean de soldados de asalto, de caballeros Jedi, tenebrosos Sith o incluso de los más recientes Mando o Boba Fett, que trascendieron de los nueve filmes principales de la franquicia a sus propias series.



Todos ellos, copia fiel de los originales hollywoodenses, fueron confeccionados por "cosplayers" rusos, una comunidad que cuenta con gran cantidad de adeptos en todo el país y que se reúne periódicamente para celebrar exposiciones, talleres y desfiles.



Este fin de semana San Petersburgo acogerá su propia edición del popular festival Epic Con, seguido del Epic Con Rusia 2023, que se celebrará a mediados de octubre en Moscú.



Para subrayar la popularidad del cosplay en Rusia, este mismo fin de semana la ciudad siberiana de Omsk, al otro lado del país, abrirá las puertas de su biblioteca estatal al festival "Mundo IRreal en la biblioteca Pushkin", donde los participantes no solo mostrarán sus disfraces, sino que podrán concursar con ellos.

