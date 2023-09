In-Game: el primer centro de alto rendimiento para ´gamers´ en Perú

Por primera vez la comunidad 'gamer' peruana tendrá acceso a un centro especializado en videojuegos gracias a la creación de In-Game, una "videna (villa deportiva) de los Esports" inaugurada este jueves en Lima con ayuda de la Asociación Peruana de Deportes Electrónicos y Videojuegos (APDEV) y la billetera digital Yape.



In-Game contará con lo último en tecnología para computadoras, plataformas de videojuegos y velocidades de internet en fibra óptica muy superior a lo que ofrece el mercado peruano.



Jugadores profesionales, amateurs y espectadores de deportes digitales vivirán una experiencia única en Latinoamérica, "equiparada con lo visto en Estambul y países de Europa", según lo describen sus creadores.



Mariano Tapia, presidente de APDEV, está convencido de que "ya era necesaria una infraestructura de última generación para ´gamers´ en el Perú".



De esta manera, In-Game, ubicado en el distrito limeño de La Molina, se proyecta como un lugar donde la comunidad pueda desarrollar diferentes actividades en Esports, así como una liga nacional que intentará descubrir nuevos talentos en esta disciplina.



"Para identificar talento vamos a romper con la ´barrera online´ y sentar a los jugadores para ver cuáles son sus habilidades, no sólo dentro del videojuego sino fuera de él, empezar con sesiones psicológicas, potenciar sus fortalezas y trabajar sus debilidades, hacer entrenamiento estratégico, actividad física para ciberatletas, darles beneficios con el objetivo de formar una cantera donde equipos profesionales de otras partes del mundo puedan reclutarlos", añadió Tapia.



La creación de este centro de alto rendimiento se convierte en una vía para "democratizar" los Esports en Perú.



Así lo cree Alonso Luna, socio de In-Game y gerente de producto de Yape, quien decidió apostar por el mundo del 'gaming', tras ver un proyecto bien estructurado y con potencial a futuro.



"In-Game traerá un lugar en el que ´gamers´ profesionales podrán entrenar las horas que necesiten sin tener que depender de la conexión a Internet casera, no todos en el Perú tienen fibra óptica o la mejor computadora, ahora todos tendrán acceso y podrán competir con 'gamers' de otros países en torneos internacionales", explicó Luna.



El nuevo centro de alto rendimiento contará con cuatros espacios para computadoras y consolas de videojuegos, una sala para ver competencias, una terraza para diferentes actividades recreativas, además se brindará talleres, capacitaciones y lanzamientos de productos dedicados a la eficiencia en videojuegos.



"En Latinoamérica aún no existe un lugar como In-Game, nos estamos equiparando a lo que hemos visto en nuestro viaje a Estambul el año pasado", aseguró Tapia.



La nueva "videna de los Esports" contó con el visto bueno de varios jugadores profesionales que utilizan estas infraestructuras, en donde el menor detalle influye en la competencia.



"Desde la tecnología gráfica hasta la altura de la mesa o las sillas, hemos pensado en todo eso", señaló el presidente de APDEV, quien espera que una villa deportiva nacional sea el primer pilar para convencer a las federaciones deportivas, clubes y marcas de apostar más en los Esports.

