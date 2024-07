Los dominicanos y extranjeros residentes en el país amantes de los cómics podrán vivir lo que por varios años han disfrutado otras naciones, y que se originó en San Diego, cuando los días 5 y 6 de octubre sean testigos de la primera edición de Comic Con República Dominicana, evento que se realizará en el puerto Sansouci.

Conocer a sus superhéroes favoritos, ampliar sus colecciones de cómics, comprar y vender reliquias y convivir con actores, escritores e ilustradores más populares son algunas de las actividades que disfrutarán los visitantes de la Convención Internacional de Cómics.

También podrán participar en paneles, presentaciones, firmas de autógrafos y exposiciones que celebran la diversidad y la creatividad de estos medios de entretenimiento.

El evento se perfila como una experiencia para toda la familia, ofreciendo actividades que abarcan desde concursos de cosplay hasta talleres y exhibiciones de productos exclusivos.

Comic Con RD no solo busca ser un punto de encuentro para los entusiastas de la cultura pop, sino también un espacio donde las familias pueden compartir su pasión y descubrir juntos las últimas novedades del entretenimiento.

La expectativa es alta, y se espera que el evento marque un antes y un después en la escena de convenciones del país.

Como no podía ser de otra manera, los organizadores de este evento han decidido no escatimar en nada para que los asistentes a este evento cultural disfruten de todas sus atracciones y puedan conocer a varias figuras nacionales e internacionales, entre ellos:

Seth Gilliam, actor estadounidense, conocido por su papel de Ellis Carver en The Wire, Clayton Hughes en Oz, Gabriel Stokes en The Walking Dead y en Teen wolf como Deaton.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/18/seth-gilliam.jpg Seth Gilliam como Gabriel Stokes en The Walking Dead.

A él se suma Kinpatsu Cosplay, colorista exclusiva de Marvel, nominada al premio Eisner (considerados los Oscar de los cómics), quien ha trabajado en títulos como The Avengers, Hulk, Wolverine, Amazing Spider-Man, Mighty Avengers, Guardians of the Galaxy, Ghost Rider, Shanna, Star Wars y Darth Vader.

También estará Cooper Andrews, actor estadounidense, conocido por su papel como Jerry en la serie de televisión The Walking Dead. Además ha aparecido en otras producciones notables, como la película Shazam! en 2019, donde interpretó al personaje Víctor Vázquez.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/18/cooper.jpg Cooper Andrews, actor estadounidense, conocido por su papel como Jerry en la serie de televisión The Walking Dead.

Este festival también contará con la presencia de artistas y creadores de cómics dominicanos y procedentes de América Latina:

Ed Jiménez , un talentoso ilustrador digital costarricense que ha trabajado con renombradas compañías como Funko, DC Comics, Paramount Pictures y el Museo de los Niños Costa Rica.

Patricia Azan, destacada actriz de doblaje, reconocida por su versatilidad y talento en la industria del doblaje en América Latina. Entre sus trabajos más conocidos se encuentran las voces de Eric Cartman y Sheila Broflovski en la versión latinoamericana de South Park, Lola Bunny en Space Jam y Vicky en Los Padrinos Mágicos.

Por República Dominicana participarán Jander Gonzales y Darwin Núñez, dos talentosos creadores dominicanos que se destacan por sus excepcionales trabajos de ilustración.

Aquellos que participen en la convención tendrán la oportunidad de interactuar con estas personalidades en paneles, sesiones de fotos y otras actividades.

El Centro de Convenciones de Sansouci, que se ha convertido en el área más espaciosa para la celebración de eventos en la ciudad de Santo Domingo, será la sede de la primera edición del Comic Con República Dominicana. Más adelante, serán anunciadas nuevas figuras internacionales que se unirán al evento.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/18/18072024-rueda-de-prensa-comic-con---joliver-brito-08.jpg Rueda de prensa para dar a conocer detalles del evento. (JOLIVER BRITO / DIARIO LIBRE)

Actividades

Paneles con celebridades : estas actividades consisten en sesiones de Q&A con actores, escritores y artistas del mundo del cómic y del entretenimiento.

: estas actividades consisten en sesiones de Q&A con actores, escritores y del mundo del cómic y del entretenimiento. Talleres de dibujo y escritura creativa : estas actividades son impartidas por artistas y escritores reconocidos y ofrecen técnicas sobre cómo dibujar personajes o desarrollar historias.

de dibujo y : estas actividades son impartidas por y escritores reconocidos y ofrecen técnicas sobre cómo dibujar personajes o desarrollar historias. Exhibiciones de arte: estas exposiciones están dedicadas a mostrar obras originales de cómics y fan arts y estarán compuestas por creaciones como dibujos, pinturas y esculturas.

de arte: estas están dedicadas a mostrar obras originales de cómics y y estarán compuestas por creaciones como dibujos, pinturas y esculturas. Firmas de autógrafos : oportunidad para obtener autógrafos de celebridades , artistas y escritores. Puede requerir traer el propio artículo a firmar o comprar uno en el evento.

de : oportunidad para obtener de , y escritores. Puede requerir traer el propio artículo a firmar o comprar uno en el evento. Realidad virtual (VR) y videojuegos : estaciones de juego con experiencias VR y videojuegos de temática de cómics, permitiendo a los visitantes sumergirse en los mundos de sus personajes favoritos.

(VR) y : estaciones de juego con experiencias VR y de temática de cómics, permitiendo a los visitantes sumergirse en los mundos de sus personajes favoritos. Meetups y reuniones de Fans : estas son convocatorias para que los fans de diferentes series, películas o cómics se reúnan, compartan y hagan nuevas amistades.

y reuniones de : estas son convocatorias para que los fans de diferentes series, películas o cómics se reúnan, compartan y hagan nuevas amistades. Conferencias y charlas educativas: expertos hablan sobre la historia del cómic, la evolución de los personajes y su impacto en la cultura popular.

y educativas: expertos hablan sobre la historia del cómic, la evolución de los personajes y su impacto en la cultura popular. Torneos de juegos de mesa y cartas: estas son competencias de juegos como Magic: The Gathering, Yu-Gi-Oh! y Dungeons & Dragons.

de de mesa y cartas: estas son competencias de como Magic: The Gathering, Yu-Gi-Oh! y Dungeons & Dragons. Show de talentos geek: en esta plataforma los asistentes pueden mostrar sus habilidades, desde canto hasta magia, relacionadas con la temática del evento.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/18/18072024-rueda-de-prensa-comic-con---joliver-brito-09.jpg Organizadores de la Comic Con y representantes de marcas que apoyan el eventos. (JOLIVER BRITO / DIARIO LIBRE)

Además se premiarán varias categorías, entre ellas: mejor diseño, mejor interpretación y mejor similitud.

Precios de las entradas

Los boletos están disponibles desde este jueves 18 de julio en Uepa tickets, a un costo general de 2,000 pesos, impuestos incluidos, con planes adicionales por grupos. Después de agosto las entradas tendrán un costo de 2,500 pesos más impuestos.

Comic Con República Dominicana 2024 es definida como la convención de cultura pop para la región y el evento que reunirá a todos los fandoms de las convenciones (comic conventions) (pop culture conventions).