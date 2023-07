Tony Bennett muere a los 96 años

El cantante y compositor Tony Bennett que tuvo una carrera musical de ocho décadas y consiguió la fama con "I Left My Heart in San Francisco" murió este viernes a los 96 años, según su publicista, Sylvia Weiner.



Bennett fue diagnosticado con Alzheimer en 2016, pero continuó actuando y grabando hasta 2021.



Su última actuación fue en agosto de 2021, cuando apareció junto a Lady Gaga -con quien publicó dos discos- en el Radio City Music Hall de Nueva York en un espectáculo titulado "One Last Time".



Columbia Records, fichó a Bennett en 1950 y el cantante alcanzó el estrellato en 1962 con el lanzamiento de su canción "I Left My Heart in San Francisco".



Frank Sinatra describió a Bennett como el cantante popular más grande del mundo.



Bennett también dejó marca en el cine, debutó en la gran pantalla de en 1966 con "El Oscar" y en 1999 en se interpretó a sí mismo en la comedia "Analyze This"" (Una terapia peligrosa o Analízame) en la que los protagonistas eran Robert De Niro y Billy Crystal.



Volvió a interpretar una versión de sí mismo, pero esta vez animada, en "Los Simpson".



Pese a no haber parado de cantar desde los años 50, Bennett solía decir que nunca había trabajado un día en su vida, porque le encantaba actuar.

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.