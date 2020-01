$!Bolivia encara un nuevo año electoral que renovará todo su mapa de poder

LA RUTA HACIA LAS NUEVAS ELECCIONES

EL PANORAMA POLÍTICO

También se debe tener en cuenta el carácter étnico para no dejar sin representación a sectores como los pueblos indígenas que 'parecen hoy algo soslayados'.

EL MAS, SIN EVO MORALES

Será la primera elección que el MAS encarará sin Morales como candidato, algo que ese partido había logrado evitar hasta ahora con recursos judiciales que le permitieron presentarse a los comicios de 2014 y 2019 pese al límite constitucional de dos mandatos continuos.

Morales no ha dejado de hacer política desde que salió de Bolivia el pasado 11 de noviembre, primero desde México donde permaneció asilado un mes, y ahora desde Argentina, donde tramita refugio.

Los nombres de exministros como Luis Arce, Diego Pary y David Choquehuanca, o del líder cocalero Andrónico Rodríguez suenan como posibles candidatos presidenciales del MAS, si bien la decisión final se tomará el próximo 19 de enero en una reunión en Buenos Aires anunciada por Morales, el jefe de campaña de su partido.

Silva calificó de 'compleja' la situación del MAS, que 'parece ya no ser un partido sólidamente unificado', pues se ha visto que no hay 'una sintonía muy clara en relación a las determinaciones que se toman en Argentina' con la 'lectura de coyuntura' de aquellos dirigentes que no participan en las reuniones masistas en ese país.

Esto a raíz de la molestia expresada por algunos parlamentarios del MAS que han quedado al margen de esas reuniones en Argentina.