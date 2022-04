Lucha de intereses en el transporte de pasajeros en República Dominicana

Las rutas de transporte en el Gran Santo Domingo se han convertido en un gran negocio que genera más de 50 millones de pesos al día, de acuerdo con el informe “Transporte público y movilidad urbana en el Gran Santo Domingo: Desafíos para una política social para la inclusión y la equidad”, y que antiguos sindicalistas, hoy empresarios, tratan de controlar.

La lucha por dominar el sector transporte por años ha degenerado en hechos violentos con muertos, heridos y daños a autobuses, y que hoy día se han reeditado con la puesta en funcionamiento del Corredor Charles de Gaulle.

El actual Gobierno junto al sector privado dirigido por los líderes choferiles ha puesto en funcionamiento tres corredores en las avenidas: Núñez de Cáceres, Winston Churchill y Charles de Gaulle.

En la avenida Núñez de Cáceres, las operaciones desde enero del 2021, están a cargo de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), que tiene como presidente al senador Casimiro Antonio Marte. Conatra agrupa a más de 42 federaciones con 1,776 sindicatos y empresas de transporte urbano, interurbano, de taxis y turísticas, donde están afiliados más de 152,000 miembros.

La ruta de la avenida Winston Churchill, puesta en operación el pasado 13 de febrero de este 2022, la administra el Consorcio de Empresas del Transporte (Mochotran), que preside Alfredo Pulinario (Cambita). Mochotran cuenta con 141 autobuses con sistema de pago electrónico y 129 rutas afiliadas a nivel nacional.

Los autobuses de la Omsa siguen funcionando (DANIA ACEVEDO) Minibuses tambien sigien operando en el corredor, al igual que los carros de cocnho (DANIA ACEVEDO) Los pasajeros no son exclusivos de los autobuses del corredor (DANIA ACEVEDO) Se ha colocado vigilancia policial (DANIA ACEVEDO)

El corredor de la avenida Charles de Gaulle, también es operado por Mochotran.

Los dos primeros corredores se instalaron sin mucho ruido, aparte de la protesta de algunos pasajeros por el aumento de RD$15.00, que pagaban en los autobuses de la Omsa, a RD$35.00 que se cobra en el corredor.

Sin embargo, la situación es diferente en la avenida Charles de Gaulle, donde las protestas no han cesado ante las quejas de choferes que alegan haber sido excluidos en la distribución del corredor.

Acciones violentas se han registrado en esa vía, en las que pasajeros y choferes han sido agredidos y guaguas apedreadas. Una de las víctimas fue la señora Lucía Valera que fue herida de una pedrada mientras se transportaba en uno de los autobuses y a la que hubo que suturar una gran herida en la cara.

Patrullaje militar



Desde entonces se ha puesto en macha un patrullaje policiaco y militar con unidades que recorren la ruta. Militares de la Fuerza Aérea se encargan de la parte de Santo Domingo Este y en el Norte miembros del Ejército que portan armas largas han sido apostados en algunos puntos del trayecto.

De los hechos, los operadores del corredor responsabilizan a miembros y dirigentes de la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano) que dirige Juan Hubieres, quien se desvincula de las agresiones y asegura que se trata de una conspiración desde Mochotran y Conatra para romper la mesa de diálogo con el Gobierno.

“¿Cómo iban mis compañeros a romper guaguas luego de este proceso de negociación que se inició con el presidente de la República? ¿O es que me creen una persona con tan poco juicio? Lo que pasa es que ellos no han podido controlar a sus choferes, a los que excluyeron del corredor de la Charles. Y tengo todos los audios de Pachulí que es la mano derecha de Alfredo Pulinario (Cambita) y otros que no se ven, presionando a los choferes”, dijo Hubieres.

Alfredo Pulinario (Cambita) (FUENTE EXTERNA) Los carros de la ruta 27 de febrero, también pararon ayer (NEAL CRUZ) Llegada de los choferes al Palacio Nacional (NEAL CRUZ) Los Policias mantuvieron el control de los manifestantes (NEAL CRUZ) La marcha fue desde la Charles de gaulle hasta el palacio Nacional (NEAL CRUZ)

De los conflictos

Desde hace décadas hay conflicto entre los empresarios que se disputan el mercado del transporte, no solo en el Gran Santo Domingo, sino en todo el país.

En 2017 fue muerto el joven Luis Alberto Linares Figueroa, durante un enfrentamiento entre choferes en Pedro Brand.

Otros fallecidos por las rivalidades entre los grupos choferiles son: Overnys Guerrero, alias Limpiabotas; Ángel Javier, alias Mayimbú; Mateo Nieves. En Palenque, San Cristóbal, murieron en enfrentamientos entre choferes Sixto Dicén, dirigente y Maikel Arias Reyes, en el año 2010.

La lista de muertos por conflicto entre choferes incluye también a Domingo Guzmán, Freddy Jiménez, Jovanny Santiago y Apolinar Fortuna, de igual modo decenas de heridos. En agosto de 2010 fue muerto a tiros Juan Francisco Arias Brito, en San Cristóbal por rivalidad entre sindicatos de choferes.

En casi todos los enfrentamientos ha habido víctimas y victimarios de Conatra, Fenatrano, Fenatrapego, Unatrafin y Sichopro- boch, entre otros grupos choferiles que no solo se disputan el control económico del transporte en las calles, sino también el político.

La más reciente protesta fue este jueves cuando un grupo de choferes bloqueó la avenida Charles de Gaulle con sus vehiculos. Los policías dispersaron a los manifestantes con el lanzamiento de gases lacrimógenos, pero luego decidieron marchar hasta el Palacio Nacional. No hubo incidentes lamentables.

Escenario actual

Para algunos actores, el más reciente conflicto entre grupos choferiles tiene su origen en la forma como desde el Gobierno se han asignado los corredores. Sin embargo, el director ejecutivo del gabinete del Transporte, Hugo Beras, aclara que hasta ahora todo se ha realizado con apego a la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Entiende que hay desinformación entre los conductores y dueños de rutas que no han entendido el procedimiento, de ser parte de una empresa o una cooperativa para tener el permiso de trabajar en el transporte de pasajeros.

Indicó que en el caso de la Avda. Charles de Gaulle había choferes que no estaban registrados por las autoridades, a diferencia de los corredores de las avenidas Núñez de Cáceres y Winston Churchill, donde funcionaban más de 20 rutas.

Beras sostuvo que por disposición del presidente Luis Abinader y del ministro Lisandro Macarrulla, no se dejará a nadie fuera, por lo que se busca una solución al problema. Mientras tanto, siguen ofreciendo servicio en el nuevo corredor, el consorcio Mochotran, los autobuses de la Omsa, carros del concho y otras rutas de minibuses.

Con relación a los ataques a pedradas a los nuevos autobuses del corredor, Beras dijo que ya se tienen identificados a los responsables de las agresiones y serán sometidos a la justicia. “Se dará un ejemplo de que aquí no se va a permitir ese tipo de actos, eso no se va a quedar así y la justicia actuará porque es un tema de seguridad ciudadana y esa no es la vía”, indicó.

Sin embargo, desde Mochotran no se siente ese apoyo y en voz de su presidente Alfredo Pulinario (Cambita), solo están sacando a trabajar 24 de los 94 autobuses por temor a las agresiones. “La ruta está invadida por piratas también, porque las autoridades no hacen nada, les cruzan las guaguas de ellos y los carros a los autobuses de nosotros y hasta un batazo le dieron a un chofer. Es un terror total que hay”, enfatizó.

Sostuvo que los autobuses no están recaudando recursos suficientes, y que le preocupa la situación, pues para la adquisición de los vehículos todos los choferes incurrieron en deudas.

Abogó para que el Intrant tome el control de la ruta y lleve grúas para sacar del corredor los vehículos que no están autorizados a transitar, pues con montar un patrullaje de guardias en algunos lugares no se resuelve el problema.

Urbanista ve correctos los corredores

El urbanista Erick Dorrejo considera que la implementación por parte del gobierno y el sector privado es una verdadera política de Estado para superar el caos y el desorden que ha imperado en el transporte público durante años en el país.

Aseguró que es mandato de la Ley 63-17 implementar los corredores como se ha hecho, partiendo de que los operadores de rutas son los primeros llamados a constituirse en empresa para ser los agentes de transformación y que desde el Intrant se establecen los requisitos y una vez se cumplan, se procede a adjudicarlos.

Afirmó que hay sectores que piensan pescar en río revuelto sobre la base del desorden, del caos, de la presión, los cuales utilizan mecanismos y aseguró que desde el punto de vista urbanístico, los corredores son fundamentales para mejorar el caos que existe en el transporte del país.

“Ahora bien, ¿por qué se dan los conflictos?... es un tema del desorden histórico del sector, que se ha manejado en base a las presiones, no al trabajo técnico necesariamente, no a lo que necesita la ciudad con esta implementación”.

Marcha choferes en Charles de Gaulle Un largo tapón de varios kilómetros se registró la mañana del jueves en la avenida Hermanas Mirabal, de Santo Domingo Norte, y en la avenida Máximo Gómez por la marcha que realizaron choferes de transporte de pasajeros que alegan no fueron incluidos en el corredor Charles de Gaulle y que se dirigieron al Palacio Nacional para expresar sus reclamos. Partieron desde la avenida Charles de Gaulle, donde más temprano estacionaron sus carros en medio de la vía, lo que motivó que fueran dispersados con gases lacrimógenos. Los manifestantes forman parte de los llamados choferes independientes y de rutas afiliadas a la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano), que dirige el empresario Juan Hubieres. Los choferes se han opuesto al corredor Charles de Gaulle alegando que no fueron tomados en cuenta para la implementación de este, que fue adjudicado al Consorcio de Empresas del Transporte Mochotrán que dirige Alfredo Pulinario (Cambita), al cual también se le otorgó el de la avenida Winston Churchill.