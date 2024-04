Manuel Jiménez: comisión de Dío Astacio tuvo dificultades para adaptarse a plataforma digital

El alcalde de este municipio, Manuel Jiménez, afirmó este miércoles que las dificultades para tener acceso a documentaciones que ha tenido la comisión de Dío Astacio es porque todas las informaciones están digitalizadas.

En rueda de prensa, el funcionario municipal dijo que, contrario a la gran cantidad de papeles que recibió, su administración creó un usuarios para que el alcalde electo y su equipo tengan acceso a la base de datos de la Alcaldía.

Insistió en que el proceso de transición se cumple con el protocolo establecido.

"Lo que ha pasado ahora es que en vez de papeles, todo está digitalizado, por lo que la comisión de transición entrante tuvo dificultades para adaptarse a la plataforma utilizada para esos fines", dijo Jiménez.

Te puede interesar Conflicto entre comisiones de transición de la Alcaldía Santo Domingo Este

Aseguró que están cumpliendo desde el 18 de marzo con la entrega de documentos como lo establece el reglamento municipal.

Con relación a las informaciones ofrecidas por el vocero oficial del electo alcalde Dío Astacio, Milton Olivo, de que la nómina de la Alcaldía está saturada después de las elecciones, Jiménez lo justificó argumentando que ahora se necesita más personal para vigilar las diversas obras que ha construido, para manejar los equipos adquiridos porque la Alcaldía ha recuperado espacios que estaban abandonados.

"La cobranza era privada, tenía 40 empleados, pero ¿cuántos cobraban?, 11 millones, ahora los 40 empleados los pagamos nosotros, pero ahora cobramos 40 millones", explicó y dijo que todavía hay tiempo para seguir nombrando más personal.

Jiménez calificó de "normal" que de los más de 100 camiones que adquirió su administración en los últimos tres años, haya algunos que ya no sirvan.

Respeto a la deuda que heredó de unos 1,640 millones de pesos, dijo que su admiración la redujo un 10 % y que también terminó de pagar el préstamo que se tomó para construir el edificio de la Alcaldía.

"Este ayuntamiento no debe ningunas de sus propiedades y no deja ningún tipo de deuda que no sean las normales de un proceso", acotó.

Adelantó que la próxima administración encontrará que si firmó muchos pagos, es porque está en proceso de cierre y si tienen el dinero lo menos que pueden hacer es cumplir con esas responsabilidades.

Jiménez indicó que la noche de este miércoles vence el contrato con la empresa Xenakis, que es la encargada de recoger los residuos sólidos en la parte norte de la circunscripción 1, donde reconoció hay mucha basura..."muy desordenada y en mucha cantidad", sostuvo.