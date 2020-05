$!Con un carrito de frituras, saca a tres hijos adelante en tiempos de pandemia

“Yo empecé a trabajar hoy (segundo día de reapertura de la economía), luego de estar parada por dos meses porque mi niña menor se aprieta y yo no quería exponerla, pero ya vemos que hay que salir adelante. Aún no he recibido ningún tipo de ayuda de los programas FASE y Quédate en Casa, pero aquí estamos con Dios”, declara Kiria mientras mueve los plátanos que fríe.

Su vida luego de la llegada del COVID-19 al país ha dado un giro. Ella cuenta que en febrero se sintió muy mal de salud.

“Para mí no sé si sea cierto, porque no he ido al médico, pero en febrero a mí me dio algo muy mal. No sé si fue eso (coronavirus) porque en ese entonces no sonaba todavía, pero si es igual a lo que yo sentí, entonces eso es algo muy fuerte y la gente lo está cogiendo a relajo. Yo quiero que las personas tomen conciencia para que esto se pare de una vez”, dijo.

Según dice Kiria, la vida con adolescentes es muy difícil, aunque en su caso actúa con mano dura para que este no le falte al respeto.

“Tener un hijo de 16 años siendo madre soltera es difícil, pero todo dependerá de cómo tú lo guiaste cuando él era un niño. Desde pequeño uno debe a acostumbrarlos a que ellos respeten a sus mayores. Mi hijo no sale y esta siempre en mi casa, lo que vale es lo que yo diga porque él tiene que llevarse de mí que soy su madre y siempre voy a querer lo mejor para él”, explica Vázquez con una sonrisa en su rostro que a simple vista se ve solo cuando sus ojos se arrugan debido al uso una mascarilla.