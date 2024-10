Banco BHD hace de la educación financiera una de sus mayores contribuciones

Mal se le puede exigir algo a alguien cuando no se le ha formado para ello. Por ejemplo, comúnmente se pide a la gente que ahorre, sin más. ¿Pero quién los educó para ello? La realidad es que la educación financiera en el país, y en la región, es una asignación pendiente.

El Banco BHD le ha buscado una solución a esta laguna: educa, aconseja y capacita desde todas sus posibilidades. Desde mediados del 2022 al mes de agosto de 2024, ha puesto en ejecución su plan de formación Finanzas Responsables, que tiene tanto una faceta presencial como digital.

A la fecha se han realizado 870 talleres de educación financiera, mientras que por su web www.finanzasresponsables.bhd.com.do se han superado las 325 mil interacciones y consultas. De esta forma, se han beneficiado miles de personas, incluso muchas que no son clientes de la entidad financiera.

“En el banco tenemos la filosofía muy arraigada de que el éxito económico va de la mano del éxito humano. Unas finanzas sanas son el resultado de una planificación exitosa. Esto se convierte en una herramienta poderosa que cambia a individuos, familias y sociedades. Y esa quiere ser una contribución especial del BHD: abonar al progreso a través de la formación y desarrollo de habilidades que faciliten la toma inteligente de decisiones sobre finanzas, que a su vez contribuyan con su éxito económico, financiero y humano”, explica Kirssys Abreu, segunda vicepresidenta de Responsabilidad Social y Sostenibilidad.

Esta visión integral se manifiesta en la manera en que se atiende a los emprendedores, por ejemplo. Para ellos hay una propuesta de valor no financiera que implica programas formativos, especializados en este caso. Además, hay un acompañamiento cercano en la evolución de sus pequeñas y medianas empresas.

Los esfuerzos no se detienen allí, sino que, pensando en los dominicanos más jóvenes, la institución realiza charlas de ahorro y educación financiera a los niños y adolescentes de los cursos de básica y bachillerato en instituciones educativas. Más de mil estudiantes han contado con orientación sobre el uso correcto del dinero, la planificación económica y la relación de estos factores con su futuro.

Educación financiera en línea

A través de la web www.finanzasresponsables.com.do se ha consolidado la mayor parte del esfuerzo formativo. La plataforma cuenta con un blog, diccionario económico, calculadoras, simuladores, perfil financiero y un abecé de los instrumentos bancarios.

De esta forma se ha creado una comunidad de autoaprendizaje con contenido muy didáctico para que todo el interesado resuelva desde sus dudas más básicas hasta decisiones económicas de más complejidad. Entre ellas: cómo elaborar presupuestos, cómo invertir, evaluar la capacidad crediticia, hacer uso correcto de las tarjetas de crédito, tener hábitos económicos saludables y, por supuesto, implementar las mejores prácticas para el ahorro.

Por otro lado, este programa se orienta a responder a exigencias como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Incluidas allí aristas como el fin de la pobreza, la educación de calidad, el trabajo decente y crecimiento económico, y la reducción de las desigualdades.

“Estos casos de los que nos han llegado testimonios reflejan el impacto positivo de nuestras iniciativas en la planificación financiera de nuestros clientes”, valora Kirssys Abreu, 2da VP de Responsabilidad Social y Sostenibilidad.

Herramientas afinadas

Para hacer que la planificación y el ahorro tengan una expresión todavía más práctica, la entidad dispone de valiosas herramientas en su Móvil Banking Personal del BHD.

En el menú “Mis Metas” es posible pautar los objetivos financieros (viaje, estudios, vehículo, etc.) con sus correspondientes montos y lapsos. De esa manera es más fácil llevar un control de ingresos y gastos.

“En términos muy llanos, podríamos decir que se evidencia una buena planificación cuando la persona controla sus ingresos, ahorra, no se sobreendeuda y puede costear su esparcimiento. En cambio, cuando no tiene un fondo de emergencia, no tiene un monto mínimo de ahorro, no puede cubrir sus gastos corrientes y posee más de dos tarjetas de crédito sin objetivos delimitados; pues, es hora de encender las alarmas y buscar orientación”, aconseja Ramírez.

En la experiencia del programa, contar con una base de conocimiento sólida hace que los usuarios de la banca, posteriormente, saquen un mayor provecho de los productos financieros. De tal manera que las cuentas de ahorro digitales, los fondos de inversión, los certificados financieros, los préstamos y las tarjetas de créditos trabajen todos en función de la prosperidad de los ahorristas.