Marileidy Paulino: "De verdad que no sabía que iba a tener tantas medallas al menos en los Panamericanos"

Marileidy Paulino reunió tantos lauros en este 2023, que muy pocos pueden exhibir: campeona de Liga Diamante, campeona mundial, Centroamericana y del Caribe y para cerrar el año, cuatro preseas en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

"Me siento orgullosa de que Dios me haya bendecido tanto, también junto con mi entrenador" Yaseen Pérez, dijo Paulino, quien junto al técnico participó este martes en el Diálogo Libre, que produce Diario Libre.

La velocista ganó la medalla de oro de los 200 metros; el oro del relevo mixto; plata en el relevo 4x400 femenino y bronce en el relevo 4x100.

Esos títulos la convierten en la primera dominicana con cuatro medallas en unos Panamericanos y obliga a revisar si no sería la única del continente.

"De verdad que no sabía que iba a tener tantas medallas al menos en los Panamericanos", señala Paulino. "Porque en los Juegos Olímpicos (Tokio 2020) tuve dos; en el Mundial (2022) tuve dos, pero obtener cuatro, no sabía que las iba a obtener".

Para los Juegos Olímpicos de París 2024, Paulino solo se enfocará en la distancia de la vuelta completa.

Descarten los 200 metros. Se complica por un tema de recuperación en medio de una competencia de unas Olimpíadas.

Ya en este nivel es "más exigente y es imposible de verdad", dijo la atleta.

Paulino se clasificó en los 200 metros para Tokio 2020, pero se torna muy complicado realizar esos dos eventos, por un tema de recuperación y horarios de competencia.

"No puedo, los eventos chocan", dijo.

Y aquí aporta su entrenador. "Es un tema de recuperación, pero es un tema de que un evento está intermedio al otro", de forma que se tendría "la semifinal del 400 metros hoy y mañala la eliminatoria del 200".

Configurado de esa manera, quiere decir que serían varias carreras en forma corrida.

Veamos el calendario de los Juegos de Tokio por ejemplo: El 2 de agosto de 2021 estaban señalados los heats (o eliminatorias) en la mañana y la semifinal en la noche. Al día siguiente, el 3 de agosto se corrió la final de los 200 a las 9:50 de la noche (hora de Japón).

Justo ese día, a las 9:45 p.m. (hora de Japón) se corrían las eliminatorias de los 400 metros planos, su evento principal.

Con ese choque, se rompe la posibilidad de que corra esos dos eventos.

Correr los 800 metros es una posibilidad para la velocista dominicana, que ya se plantea ese reto.

Muy valiente de su parte, pese a que cuando comenzó, en sus primeros días, cuando vino del balonmano, tuvo que ser convencida por Yaseen.

Aún así, si corre los 800, habría que revisar el programa de competencia, pues la final de los 800 de Tokio (9:25 p.m.), coincidió con la final de los 200 y las eliminatorias de los 400.

De todas formas, "los parámetros nos dan para correr un buen 800 también", dice su entrenador.

"Lo que no va a ser nada impuesto", precisa. "Simplemente va a ser en el momento que toque un día y a partir de ahí, bueno, le tocará disfrutar lo mismo que está haciendo hoy con los 400 metros".

Los gustos de Marileidy

"Si es por mí, yo como pescado todos los días" y preferentemente "al vapor", dice la velocista sobre su preferencia culinaria, y quien tampoco esconde su gusto por la cocina, platos preparados por ella misma. ¿Río o playa?: "El río. Porque es que yo no sé nadar y eso es un problema", dice y se sonríe. Aunque si también va a la playa "me pongo en la orillita". ¿Serie o película? "Una serie" ´Música o leer? "Leer". Aún así, ella también escucha su música. Y llega la sorpresa: ¿Qué tipo de música escuha? "Música africana". Sigamos. ¿Merengue o bachata?: "Bachata". ¿Salsa o merengue? :"Salsa". ¿Un músico o cantante favorito?: "Yo diría que Romeo y Juan Luis Guerra". Además, aunque no se define como gran bailadora, da sus pasitos, especialmente en casa, cuando no es observada.