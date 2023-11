Marileidy Paulino: "Estamos trabajando para romper la marca mundial (en los 400 metros)"

Marileidy Paulino podrá ser tímida, y lo es, pero no tiene miedo a hablar con claridad sobre lo que quiere... y ahora en su mente está la marca mundial de los 400 metros, meta para la que tendrá que trabajar duro, pero la nativa de Nizao no es extraña al trabajo duro, todo lo contrario.

"Realmente la condición está y el talento está. Solamente hay que trabajar la parte tecnológica como hablamos ahorita, implementar la parte tecnológica, pero el talento está y las ganas. No todo el mundo quiere sacrificarse (pero) llegar ahí porque es un tiempo de hombre pero es posible y estamos trabajando para eso", dijo Paulino en el Diálogo Libre de Diario Libre.

"No todo el mundo quiere sacrificarse (pero) llegar ahí porque es un tiempo de hombre pero es posible y estamos trabajando para eso" Marileidy Paulino Campeona mundial de atletismo “

En el 2023, Paulino estableció su marca personal y el récord nacional en su ruta para conseguir el título mundial de los 400 metros, con 48.76.

La marca del mundo es de 47.60 y fue impuesto por la alemana Marita Koch, con 47.60, en el 2020.

Reducir más de un segundo a la vuelta al óvalo olímpico parecería mucho, pero Paulino siente que puede lograrlo, y lo mismo opina su entrenador, Yaseen Pérez, aunque el cubano fue enfático al hablar de récords del mundo.

"Lo que buscamos es bajar a 47 segundos, pero los récords mundiales no se buscan, ellos salen y hay muchas cosas diferentes de por medio", indicó.

El reloj es el rival

Pese a que la bahameña Shaunae Miller-Uibo derrotó a Paulino en los Juegos Olímpicos de Tokio, y que la especialidad tiene muchas competidoras de alto nivel, Paulino no piensa en sus contrincantes cuando sale a la pista.

"Yo creo que mi mayor rival es reloj y llegar en óptima condiciones, porque no todo el mundo puede terminar una final. Hay muchos que se quedan en la semifinal, se lesionan y no llegan. Yo creo que ese es mi mayor rival", agregó la dominicana.

Y eso parece más que cierto, si uno toma en consideración la forma en que Paulino dominó la temporada del 2023, tanto en los circuitos profesionales, como en los del ciclo olímpico (Juegos Centroamericanos y Juegos Panamericanos).

Paulino da gracias a Dios por haberse mantenido alejada de las lesiones en su carrera.

"Gracias a Dios, sí. Dios, me ha bendecido tanto en esa parte y yo me cuido mucho que solamente me he lesionado una vez", comentó.

48.76 es el mejor tiempo que ha registrado Marileidy Paulino en 400 metros. 47.60 es el récord del mundo de Marita Koch, alemana.

Mente fuerte

Paulino y Pérez coinciden en que la parte física solo es la mitad del juego en el atletismo.

Que cada atleta tiene que luchar contra sí mismo en la pista y que para poder lograrlo necesita una fortaleza mental importante.

Marileidy señala que tiene un psicólogo deportivo que la ayuda en su quehacer diario, pero también ha encontrado la forma de impulsarse a sí misma.

"Tengo un psicólogo pero a pesar de eso yo leo mucho a través de la lectura aprendo porque antes de los Juegos Olímpicos ahora casi no estoy leyendo porque estoy moviéndome por aquí para allá, pero antes de los Juegos Olímpicos yo me preparé en leer tres libros: uno en la mañana, una de la tarde y uno en la noche. Lo logré y me ayudó bastante", destacó Paulino, aunque no reveló cuáles libros usó para esa preparación.

Y esa preparación le ha ayudado a superar los momentos difíciles de su carrera, como la derrota que sufrió en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla (2018), cuando quedó en cuarto lugar compitiendo en los 100 y 200 metros, pero también a disfrutar éxitos como el vivido en los Juegos Olímpicos de Tokio.

"En Tokio fue que todo comenzó", manifestó.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/14/imagen-141123-marileidy-paulino-visita-dl-22.jpg Marileidy Paulino visita la redacción de Diario Libre.

El gesto de Paulino: correr dos carreras más por sus compañeros Marileidy realizó una gran hazaña en los Panamericanos, pero no solo en l personal, también en lo humano. La atleta tenía sus carreras planificadas, pero no todas. Y una de esas es el relevo mixto. Esta temporada, que en términos de cantidad de carreras ha sido la más exigente para ella, la selló con su gesto en los Panamericanos. "Yo diría que un poco sí", dice sobre los Panam, porque tuvo que correr relevo mixto, el relevo 4x4 y el relevo 4x100, cuando solo estaba en agenda los 200 metros. "Pero es porque yo quise y quise ayudar a mis demás compañeros", manifiesta la velocista. "Pero aún está preparado para todo, Dios me trajo a mí con un propósito y creo que no está de más hacer algo". Eso hizo su temporada más larga, pues lo normal es terminar en septiembre y esta vez cerró en noviembre. "La temporada fue muy larga, pero habíamos planificado que la temporada iba a ser así", dijo Yaseen Pérez. "Ya sabíamos que íbamos a terminar corriendo los 200 metros". Pero antes de que comenzaran los Panamericanos, unos "10 ó 15 días", señala Pérez. "Vamos a ayudar al equipo y vamos a correr los relevos mixtos, salió de ella, porque la idea era correr los 200 y el 4x100". Luego, es Paulino, explica Pérez, lo que confirmó la atleta, le surge correr el relevo mixto "y ya estando en Chile ella medice, mira se va a quedar una chica sin medalla y creo que tenemos la oportunidad de hacerlo vamos a correr el 4x4 (femenino) y lo decidimos". Definido esto asisten al congresillo, accedieron a que República Dominicana corriera "y gracias a Dios llegó la medalla".