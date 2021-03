$!Diputados hacen caso omiso a sugerencias sobre el aborto que realizaron juristas del Gobierno

Previo a que algunos miembros de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja informaran que no acogieron las sugerencias de la comisión de juristas designados por la Consultoría Jurídica del Ejecutivo porque presuntamente ya habían analizado la pieza y elaborado un informe al respecto, Pacheco declaró que en ese hemiciclo no le van" a tener miedo al Código Penal”.

Todo parece indicar que esta vez, como en ocasiones anteriores, la sugerencia de la Comisión de Juristas del Poder Ejecutivo, de incorporar la despenalización del aborto en sus tres causales, no será acogida por el Congreso Nacional y se impondrá el criterio que desde un principio había anunciado el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que es abordar el tema en una ley especial.

Las recomendaciones de los juristas no fueron rechazadas en su totalidad, según la diputada Rafaela -Lila- Alburquerque, quien reveló que se acogió establecer que no constituye un ilícito penal la interrupción de un embarazo cuando la vida de la madre está en peligro.

Otro aspecto que generó varias reacciones fue la propuesta de algunos sectores, en el sentido de someter a una consulta popular, referendo, la aprobación o no de las tres causales del aborto mediante las cuales se podría interrumpir un embarazo sin que esto conlleve una sanción penal para la mujer ni los profesionales de la salud que participen en el proceso.

Los abogados Harold Modesto, Valentín Medrano y Alejandro Tejada coincidieron en establecer que esto no es posible, debido a que República Dominicana no tiene una ley que regule la realización del referendo contemplado en la Constitución. En tanto que activistas por los derechos de la mujer afirmaron que los derechos humanos no pueden ser sometidos a consulta popular.

"Las probabilidades de que eso ocurra, para lo que tiene que ver con el referendo aprobatorio de modificaciones constitucionales que versan sobre derechos fundamentales, no puede llevarse a efecto por la inexistencia de la normativa que rige el referendo", explicó Medrano.

Sergia Galván, activista por los derechos de la mujer que junto a un grupo de personas se asentaron en un campamento frente al Palacio Nacional, consideró que "los derechos humanos no pueden ser sometidos a referendo, sino que el Estado tiene la responsabilidad de protegerlos y asegurar su respeto" y que el poder de las mujeres de decidir sobre el destino de un embarazo cuando sea el fruto de una violación o incesto, cuando sea inviable o ponga en riesgo la vida de la madre, es cuestión de derechos humanos.

Mientras, nueva vez frente al Congreso Nacional, representantes de las organizaciones que promueven la vida y por ende, están en contra de la despenalización del aborto, cuestionaron y calificaron de injerencia las recomendaciones de la comisión designada por el Poder Ejecutivo.

Feliciano Lancen, presidente de Codue, Omayra Álvarez de la Juventud con una Misión (Jucum), y Damaris Patrocinio, de la Coalición Provida, advirtieron que de aprobarse el aborto, el Código Penal podría ser declarado inconstitucional.