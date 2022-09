Carlos Pimentel: "No puedo actuar en función de agendas mediáticas"

El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, consideró este jueves que se debe esperar a que el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) concluya sus procesos de licitaciones del desayuno escolar para valorar el proceso de contratación.

Pimentel indicó que la institución queda "a la mejor disposición" de los proveedores cuando entiendan que hay una violación, que se debe interponer medidas cautelares o algún otro recurso por las licitaciones del Inabie, las que calificó de ser "altamente competitivas".

"Hay proveedores que no van a ser adjudicados porque se trata de un proceso de contratación competitivo, no de un reparto de cocinas, no de un reparto de contratos como se hacía en el pasado. Esperemos que el Inabie siga gestionando su proceso y el órgano rector está atento a cualquier recurso que tenga que conocer", expresó.

La Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina denunció ayer supuestas irregularidades en los procesos de licitación de pan y galletas como descalificaciones injustas y adjudicaciones desproporcionadas. Los industriales aseguraron que la adjudicación se hizo sin tomar en consideración los criterios establecidos ni la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.

El Inabie se defendió y aseguró que realizó las adjudicaciones para pan y galleta del desayuno escolar a la empresa Calipollo "en cumplimiento" a los pliegos de condiciones. "El Inabie aclara que legalmente no puede limitar y/o discriminar la participación de empresas que tengan la documentación necesaria, así como la disponibilidad de instalaciones para competir", dijo en un comunicado.

Carlos Pimentel describió que el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) tiene en la actualidad alrededor de 2,400 ofertas, participación que señaló de histórica, para adjudicar cerca de 1,300 contratos en todo el territorio de la República Dominicana.

"Nosotros siempre vamos actuar apegados al debido proceso y al momento lo que no puedo actuar es en función de agendas mediáticas, de intereses económicos que estén atrás de los contratos del Estado dominicano", manifestó a su llegada al cierre de los trabajos de las mesas para la creación del plan de gobierno abierto de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.