Badosa: 'Es muy buen torneo, pero soy competitiva y no me gusta perder así'

París, 5 oct (EFE).- La española Paula Badosa se mostró este lunes decepcionada por su eliminación en octavos de final de Roland Garros, el que consideró el mejor torneo de su carrera, pero lamentó la derrota y la forma en la que se produjo.

'Si lo miro fríamente, es muy buen torneo, no me esperaba llegar a la segunda semana. Pero soy muy competitiva y perder así, que no he podido hacer mi juego, que no he jugado ni un 50 por ciento de lo que venía haciendo esta semana, me voy con mal sabor de boca y fastidiada', aseguró tras caer contra la alemana Laura Siegmund por 7-5 y 6-2.

Badosa, que a sus 22 años encadenó tres victorias por vez primera en un Grand Slam, aseguró que espera volver con fuerza a competir en los grandes torneos.

'Voy a entrenar más fuerte que nunca, para que lo más pronto posible pueda volver a unos octavos y rectificar lo que he hecho mal hoy', dijo la española, que aseguró que aprovechará la pretemporada para fortalecerse físicamente.

Precisamente en su partido contra Siegemund sufrió problemas en la espalda que atribuyó al cansancio acumulado.

'Tuve problemas físicos cuando fui a entrenar, pero lo había calentado bien, me sentía bien. Luego, corriendo en el partido he sentido un pinchazo en la espalda. Me ha costado jugar, no podía sacar bien, no llegaba bien apoyada', señaló.

En el análisis del duelo, Badosa afirmó que tuvo opciones en el primer set, aunque no se sintiera tenísticamente como en los días anteriores y lamentó no haber sido más agresiva en ese momento.

'Tendría que haber sido más valiente, sabiendo que físicamente no me aguantaba el cuerpo. Ella ha jugado inteligente, me ha hecho muchas dejadas, ha jugado bien', agregó.

'Ahora mismo estoy bastante fastidiada por el partido, en dos horas lo veré diferente', comentó. EFE