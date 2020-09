Bottas: 'Tengo que seguir apretando, algún día me saldrán las cosas'

Redacción deportes, 13 sep (EFE).- El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), segundo en el Mundial de Fórmula Uno y que acabó en esa posición este domingo el Gran Premio de la Toscana, manifestó en Mugello (Italia) respecto a sus posibilidades de luchar aún por el campeonato que tiene 'que seguir apretando' y que 'algún día' le 'saldrán las cosas'.

Bottas, nacido hace 31 años en Nastola, es segundo en el Mundial, con 135 puntos, 55 menos que el líder, su compañero inglés Lewis Hamilton, que este domingo firmó su sexta victoria en las nueve primeras pruebas del campeonato.

'Salí bien', explicó el finés, que adelantó a su compañero en la salida, pero no pudo aguantar su ataque en el primer relanzamiento de la prueba, en el que Hamilton recuperó el mando de la carrera. 'En el segundo relanzamiento intenté atacarle, pero no lo pude superar', indicó Bottas, que aún no descarta poder luchar por el título.

'Tengo que apretar, tengo que seguir presionando todo lo que pueda; y sobre todo, tengo que intentar mejorar. Y alguna vez me saldrán las cosas bien', manifestó el nórdico de Mercedes, ocho veces ganador en la categoría reina, en la que ha firmado trece 'poles'.

'No sé exactamente cuáles son la áreas en las que puedo perfeccionar mis prestaciones', admitió, no obstante, Bottas, subcampeón del mundo el año pasado, por detrás del séxtuple campeón mundial inglés.

'Siempre es estrecho el margen, pero es posible que falten unas centésimas y lo que tengo que hacer es intentar encontrarlas', declaró Bottas este domingo después de acabar segundo el Gran Premio de la Toscana. EFE