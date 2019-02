$!Costa Rica reitera el rechazo a cualquier intervención militar en Venezuela

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, reiteró este lunes la posición de su Gobierno de apoyar una vía pacífica para superar la crisis de Venezuela y rechazar cualquier intervención militar.

“La posición histórica y constitucional de Costa Rica no va a variar, Costa Rica no puede y no debe apoyar ninguna intervención de orden militar”, declaró Alvarado a los periodistas después de un acto oficial.

El presidente hizo referencia a resoluciones de la Sala Constitucional, como por ejemplo una que obligó al Gobierno del expresidente Abel Pacheco (2002-2006) a retirar el apoyo que dio a la coalición internacional que ingresó a Irak.

“Creemos que necesitamos una ruta institucional y pacífica en estos temas”, dijo el mandatario de Costa Rica, país que abolió su Ejército en 1948.

Alvarado comentó que aún no conoce los alcances de la reunión que lleva a cabo este lunes en Colombia el Grupo de Lima sobre Venezuela y en la que Costa Rica está representada por un funcionario de la embajada en Bogotá.

Esta cita se efectúa dos días después de que la oposición de las Fuerzas Armadas venezolanas a permitir el paso desde Colombia de ayuda humanitaria degeneró en disturbios en los que fueron incendiados dos camiones, hubo al menos 4 muertos y cerca de 300 personas quedaron heridas.

El domingo, el Gobierno de Costa Rica condenó en un comunicado “la violencia y el uso excesivo de la fuerza por parte del régimen de Nicolás Maduro” ocurridos el sábado.

“Para Costa Rica estos brutales hechos irrespetan normas básicas de respeto de los derechos humanos de la población venezolana. En este sentido, expresa sus sentidas condolencias con los familiares de las víctimas y extiende su solidaridad con los heridos”, señaló el comunicado.

Costa Rica desconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela desde que asumió su segundo periodo de Gobierno el pasado 10 de enero, debido a que considera que ocurrió una ruptura del orden constitucional al no haber elecciones libres y transparentes.

El 23 de enero, el Gobierno de Costa Rica reconoció al líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como mandatario interino de ese país, y el 13 de febrero recibió las cartas credenciales de María Faría como embajadora designada por él.

El 15 de febrero, Costa Rica estableció un plazo de 60 días naturales para que los representantes diplomáticos de Nicolás Maduro cierren sus asuntos y abandonen el país