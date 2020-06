Detienen al principal rival de Lukashenko en elecciones presidenciales

Moscú, 18 jun (EFE).- El banquero bielorruso Víctor Babariko fue detenido hoy por evasión de impuestos y lavado de dinero justo después de presentar las firmas necesarias para participar en las elecciones presidenciales del 9 de agosto.

Según informó Iván Tertel, jefe del Comité de Control Estatal (CEC), Babariko, principal rival del presidente, Alexandr Lukashenko, intentó influir en los testigos del caso penal y ocultar las pruebas de los delitos económicos cometidos cuando dirigía el banco Belgazprombank.

La acusación considera que Babariko era el jefe de un grupo criminal creado con el fin de transferir ilegalmente capitales al exterior, una veintena de los cuales ya han sido detenidos y han confesado en contra del banquero.

En declaraciones a la televisión pública, Tertel estimó en 430 millones de dólares la cantidad en divisa extranjera transferida sólo a uno de los bancos en el exterior, el letón ABLV.

Entre otros esquemas corruptos y maquinaciones financieras, el CEC denunció también la concesión injustificada de créditos a empresarios a cambio de suculentos sobornos a empleados del banco.

Según informó esta mañana a Efe un portavoz de su campaña electoral, Babariko y su hijo Eduard fueron trasladados al Departamento de Investigaciones Financieras del CEC después de presentar las firmas ante la Comisión Electoral Central.

Mientras, en su ausencia, las fuerzas de seguridad registraron el domicilio de Babariko en Minsk, agregó la fuente.

Esto ocurrió justo después de que la CEC anunciara que sólo dos candidatos, Lukashenko y el propio Babariko, presentaron las firmas suficientes para inscribir sus candidaturas, plazo que concluye mañana, viernes.

'Todos mis pecados no son suficientes para que me acusen de un crimen y, de alguna forma, me aíslen y me retiren de la carrera electoral', aseguró el miércoles a Efe Babariko en conversación telefónica desde Minsk.

A su vez, aseguró que él y sus colaboradores tenían presente que, una vez presentara su candidatura, recibirían presiones por parte de las autoridades, pero nunca que éstas serían tan fuertes.

Poco después de que Lukashenko dijera que tiene información comprometida sobre Babariko, el CEC abrió el 12 de junio dos causas penales por evasión de impuestos y lavado de dinero contra Babariko como presidente del Belgazprombank, cargo que abandonó en mayo.

Lukashenko incluso aseguró que el banquero había decidido postularse a la Presidencia con la esperanza de lograr la inmunidad ante una posible investigación penal.

El Banco Nacional de Bielorrusia asumió la dirección de Belgazprombank, decisión que sus accionistas rusos -Gazprom Bank y PAO Gazprom poseen un 49 % de las acciones- consideraron una violación de la legislación internacional.

Durante las últimas semana,s Lukashenko ha elevado notablemente el tono de su retórica electoral al acusar a los oligarcas rusos de apoyar a la oposición, al tiempo que advirtió a los 'revolucionarios de pacotilla' que en Bielorrusia 'no habrá ningún Maidán' como en Ucrania.

El bloguero más popular del país, Serguéi Tijanovski, quien pretendía presentarse a las elecciones, fue detenido a finales de mayo y podría ser condenado a varios años de cárcel.

Además, diversos activistas opositores han recibido varias semanas de arresto administrativo, entre ellos el veterano Nikolái Statkévich, que ya cumplió en su momento varios años de prisión por organizar los disturbios postelectorales en 2010.

Lukashenko lleva más de un cuarto de siglo al timón de Bielorrusia, uno de los países menos democráticos de Europa, donde cualquier manifestación de disenso o protesta es reprimida.

En 2015, Lukashenko fue reelegido para su quinto mandato con el 87 % de los apoyos en unos comicios muy criticados por los observadores occidentales.EFE