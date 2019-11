Federer: ¿Puntos?, ¿a quién le importan'

Londres, 12 nov (EFE).- A casi nueve meses de cumplir 40 años, al suizo Roger Federer el ránking parece no importarle. Pero sí su actual estado de forma y la posibilidad que tiene aún para clasificarse para la penúltima ronda de las Finales ATP que se disputan en Londres, aunque para ello tiene que ganar el jueves al serbio Novak Djokovic.

'¿Puntos? Sí, ¿a quién le importan?', dijo este martes tras vencer al italiano Matteo Berrettini, por 7-6 (2) y 6-3, en el grupo Bjorn Borg y mantener así su oportunidad de alcanzar las semifinales.

'A quién le importa si estoy en el puesto 3, 5 o, 9? Si siento que estoy cien por cien en forma, entonces considero que tengo la oportunidad de ganar el torneo. Pero si no me siento así, y estoy en el puesto 1, 3 ó 5, sea lo que sea.... sé que sería extremadamente más difícil y casi imposible, añadió el de Basilea, que perdió su primer partido contra el austríaco Dominic Thiem.

'La clasificación no es la prioridad, a menos que esté luchando por el número uno del mundo. Pero por supuesto que puede ayudar', continuó Federer.

'Así que no importa si disputo las semifinales, la final o los cuartos. En realidad lo que importa es al final del día', matizó el suizo, que ante el duelo contra Novak Djokovic el jueves, y recordando los dos puntos de partido que desperdició contra él en la última final de Wimbledon en julio, comentó que 'muchas cosas habían pasado desde entonces'.

'Lo averiguaremos', dijo al responder si siente todavía escalofríos al recordarlo. 'Pero creo que todo se ha alejado ya de mi cabeza. Han pasado muchas cosas desde entonces. Hemos jugado muchos partidos desde entonces, y creo que ambos lo recordamos como un gran partido', analizó.

'Creo que ambos puede quitarle algo de confianza ese partido', señaló sobre el duelo del jueves. 'A él, obviamente mucho', señaló al referirse a la lucha por el número uno al final de año con el español Rafael Nadal. 'A mi, tal vez un poco menos, pero al final del día, ahora no.... No esperaba que estuviera en mi sección o en mi sorteo. No esperaba incluso volver a jugar contra él', admitió Federer.

'En realidad, es bueno para mí jugar con él de nuevo, y tal vez todo esto ayude a tener una oportunidad para recuperarme, o lo que sea, pero al final del día, estoy aquí para competir en las Finales ATP y no por la final de Wimbledon', puntualizó.

'Es lógico que se me pregunte por eso, está bien, pero yo personalmente estoy ilusionado por jugar contra Novak el jueves' dijo el ganador de seis títulos en las Finales ATP. EFE.