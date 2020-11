San Juan, 28 nov (EFE).- La exmiss puertorriqueña Kiara Liz Ortega filmará su primera película, uno de sus grandes sueños a corto plazo, según confirmó este sábado a través de las redes sociales.

Ortega recurrió a su cuenta en la red social Instagram para anunciar que grabará el filme titulado 'Panamá', en el que será su debut en el mundo del cine.

'Llevo días desaparecida metiéndole con todo a este nuevo proyecto, algo con lo que había soñado por mucho tiempo y ahora es una realidad', explicó la que fuera la reina de la belleza de Puerto Rico en la edición de 2018.

'Preparándome y enfocándome para dar lo mejor... 'Here we go' (aquí vamos)', añadió la joven junto a una fotografía del que sería el guion de la cinta marcado con la fecha '11/12/20'.

En la imagen, puede leerse también que 'Panamá' está atribuida a los directores estadounidenses Daniel Adams y William Barber, y que se trata de una historia inspirada en hechos reales.

La belleza puertorriqueña, no obstante, no dio pistas del tema de su primera película ni de qué papel interpretará.

Ortega ya comenzó a destacar en el mundo de los medios al presentar en agosto el 'reality' de la cadena Univision 'Quién es la máscara'.

La también modelo fue la ganadora del concurso Miss Universe Puerto Rico del año 2018, lo que le valió representar a Puerto Rico en el concurso Miss Universo en Tailandia ese mismo año.

En el certamen más importante de belleza femenina, Ortega, nacida en 1993, logró posicionarse entre las cinco finalistas.

Finalmente, la representante de Filipinas de ese año, Catriona Gray, también de nacionalidad australiana, resultó ganadora del concurso.

Kiara Liz Ortega obtuvo el título de Miss Universe Puerto Rico en representación del municipio de Rincón en septiembre de 2018 después de sobresalir entre otras 28 candidatas. EFE