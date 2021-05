O’Ward: “Si McLaren me ofrece un asiento en F1, aceptaría”

Redacción deportes, 6 may (EFE).- Patricio ‘Pato’ O’Ward, piloto mexicano del equipo Arrow McLaren SP de la IndyCar, logró su primera victoria en la categoría el pasado domingo en el circuito de Texas, lo que le permitirá probar el McLaren de F1, una categoría que, asegura, “aceptaría” correr en el futuro.

'Estoy muy contento donde estoy ahora, pero siendo muy honesto, si llega Zak y me ofrece un asiento en McLaren en Fórmula 1, no le diría que no. Porque es la F1 y esas oportunidades no llegan siempre y los pilotos solamente tenemos una oportunidad para conseguirlo. Ahora estoy centrado en la IndyCar, pero si en el futuro me quieren pasar de la IndyCar a la F1, aceptaría la oportunidad', dijo en una rueda de prensa en la que estuvo EFE.

Zach Brown, CEO de McLaren Racing, prometió a O'Ward que le dejaría probar el McLaren de F1 en los test de final de temporada de Abu Dabi si el mexicano ganaba una carrera en IndyCar este año, lo que logró el pasado fin de semana en Textas.

“Estoy muy contento por probar el auto en Abu Dabi. Va a ser una gran experiencia, no estoy en posición para decir que no me iré en cinco años, por ejemplo. Si esa puerta se abre, que seguramente sea una vez, ojalá ya sea campeón en la Indycar. Siendo campeón aquí me iría a F1”, señaló.

El mexicano explicó a EFE cuál es su relación con su compatriota Sergio ‘Checo’ Pérez: 'Me llevo muy bien con Checo. Es alguien a quien admiro mucho. Le pude conocer en 2012. Está haciendo un buen trabajo en Red Bull ahora a pesar de la presión que tiene, porque conociendo a Red Bull, no tiene oportunidad de tomarse su tiempo para acomodarse al coche. Pero Checo está haciendo un buen trabajo y se vio en la clasificación de Imola. Y estoy seguro de que va a seguir mejorando”.

Un Pato O’Ward que analizó su primera victoria en IndyCar: “Es la primera vez que gano en mi vida y que he disfrutado tanto. Sentí lo que acababa de lograr, la energía, el apoyo, la adrenalina... y siento que el equipo está igual que yo”.

Resultado que le coloca en una buena posición para luchar por el título esta temporada: “Vamos bien. Vamos segundos en el campeonato y falta mucho tiempo todavía. Hay muchas más carreras. Traemos buen auto, tenemos trabajo en otros tipos de circuitos, específicamente en los ruteros, pero siento que estamos mejorando y que nos hemos posicionado bien para pelear el campeonato y en todo tipo de circuito”.

“Ojalá y podamos ganar dos o tres carreras más. Queremos estar peleando constantemente delante, no siempre se va a poder ganar, pero cuando se pueda ganar iremos a por ello y ojalá eso nos dé la oportunidad de ganar el campeonato”, añadió.

Eso sí, desveló que las opciones de título pasan por mejorar el cuidado de los neumáticos: “Tenemos un coche muy rápido, pero que no trata bien a los neumáticos; tenemos que encontrar un mejor balance de clasificación a carrera; cuando encontremos que nos duren más las gomas, seremos una fuerza muy fuerte dentro del campeonato”.

Por último, mostró su entusiasmo por haber compartido equipo y pista la temporada pasada, en la Indy500, con el español Fernando Alonso: “La experiencia y todo lo que pueden traer a la mesa de cómo funciona el coche. Ha sido un honor correr contra Alonso, porque yo crecí viéndole a él en F1 y poder compartir pista con él es algo muy especial”. EFE

1011880