$!Peruanos marchan de manera masiva en quinto día consecutivo en rechazo al Gobierno transitorio

Represión

Prevenir y curar

Constitucionalidad

Antes del inicio de las marchas, el nuevo presidente y su primer ministro salieron a defender la 'constitucionalidad' de su Gobierno de transición, que surgió tras un juicio político contra Vizcarra que contó con el apoyo de 105 de los 130 diputados del Congreso.

Respecto a las protestas en las calles, el mandatario, que no se había referido hasta la fecha al tema, indicó que daba su 'respaldo a la juventud' que protestaba, si bien interpretó que lo hacían por 'su propia preocupación de no haber culminado sus estudios' o haber perdido su trabajo por la pandemia de la covid-19.

Si bien esos temas han sido y son preocupaciones de los jóvenes peruanos, lo cierto es que en las marchas el principal reclamo, de lejos, ha sido la preocupación por la situación de la democracia en el país y subrayar la ilegitimidad del Gobierno de Merino.

'Merino, NO eres mi presidente', 'No me representas', 'Merino usurpador' o, más crudamente, 'Me orino en Merino' han sido los lemas recurrentes todos estos días durante las movilizaciones.

Al mismo tiempo, y siguiendo temas esgrimidos por su Ejecutivo, expresó su rechazo al 'caos de forma anárquica' generado, según indicó, por algunos sectores en las manifestaciones de los últimos días, lo que no se iba 'a permitir'.

A juicio de Merino, el único error cometido por su Gobierno ha sido precisamente en el ámbito de la comunicación, pues no han sabido explicar mejor que 'los hechos que estamos viviendo, no son responsabilidad del gobierno de transición' que él encabeza. EFE