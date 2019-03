$!Jordan se suma a larga lista de estrellas que eligen vacacionar en Dominicana

El exjugador de baloncesto de la NBA, Michael Jordan llegó este domingo al país para visitar Río San Juan y su estadía alarga una ya extensa lista de estrellas de todos los ámbitos que han elegido a la República Dominicana para vacacionar en algún momento.

Jordan arribó a República Dominicana en un avión Gulfstream G550 de su propiedad con la matrícula N236MJ y el logo de su marca deportiva, por el aeropuerto El Catey, de Samaná.

Recientemente estuvo en territorio dominicano la llamada pareja más estable y real del mundo de la música, Jay Z y Beyoncé, quienes se les ha visto con tanta frecuencia en el país que muchos han llegado a insinuar que están enamorados de Casa de Campo, un resort de lujo ubicado cerca de La Romana en la costa sureste.

A propósito de Río San Juan, en María Trinidad Sánchez, donde se encuentra Jordan, también este lugar es uno de los preferidos por varios miembros de la familia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quienes han vacacionado en los complejos turísticos de esta zona.

El año pasado la primera hija y asesora presidencial de Estados Unidos, Ivanka Trump, y su esposo, Jared Kushner, vinieron al Amanera Resort, en Río San Juan, durante un largo fin de semana en agosto. Un año antes, Eric, el otro hijo de Trump había estado en Cap Cana.

Pero el este del país ha visto desfilar por sus playas, bañadas de sol y arena, otras grandes estrellas de la música como Rihana y del cine, como Denzel Washington o del deporte como el español Rafael Nadal, que adquirió una propiedad en el país.

También la artista colombina Shakira y su esposo el futbolista Gerar Piqué, cuentan con una villa de veraneo en el país, donde vienen a vacacionar. A estos se suman al intérprete puertorriqueño Marc Anthony, quien también tiene una propiedad aquí.

Otros que han sido vistos en Casa de Campo son Will Smith con su familia y Vin Diesel e incluso el clan Kardashian grabó varios capítulos de su exitoso reality “Keeping Up with Kardashians”, mientras que el rapero canadiense Drake filmó el videoclip de su tema" Started From the Bottom”, en suelo quisqueyano.

Figuras del fútbol mundial como Cristiano Ronaldo y del baloncesto de la NBA, como Shaquil O’Neil, también han sido vistas en las costas dominicanas.

Otras figuras del deporte mundial han aprovechado el clásico de golf de David Ortiz, para además de participar en el evento, disfrutar de las playas, el sol, la arena y los demás atractivos que ofrece República Dominicana a sus visitantes.