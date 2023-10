MP pide prisión preventiva contra "zacateca" y chofer de funeraria por abandono de bebés muertos

El Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva contra Hilario Pascual y/o Eladio Pascual alias El Grillo y Misael Encarnación Montero, tras acusarlo de profanar los cadáveres de seis bebés recién nacidos dejados abandonados en la puerta del cementerio Cristo Salvador, en el municipio Santo Domingo Este, la semana pasada.

Encarnación Montero es el chofer de la funeraria La Popular ,a quien se le había dado la encomienda del traslado de los cadáveres no reclamados que provenían del hospital Juan Bosch.

Pascual, albañil de oficio y supuesto "zacatecas del cementerio", admitió que recibió una funda donde estaban los cuerpecitos cuando el campo santo presuntamente estaba cerrado y la dejó en la puerta olvidada porque estaba "borracho".

El fiscal titular de Santo Domingo Este, Milciades Guzmán indicó que la tipificación para este caso es la profanación de cadáveres y asociación de malhechores, delitos contenidos en los artículos 265, 266 y 360 del Código Penal Dominicano.

"Desde el punto de vista nuestro, ambos cometieron una violación a los parámetros protocolares para el manejo de neonatos que no han sobrevivido y evidentemente hay una tipificación en el Código Penal, que es la profanación, el tratamiento inadecuado e indigno de los cadáveres y por ese motivo lo vamos a imputar. La asociación de malhechores, porque en todas las imputaciones donde hay más de dos personas, en principio, de manera provisional, se habla de malhechores", explicó Guzmán.

En su solicitud de medida de coerción, el órgano persecutor considera que la reclusión es la medida idónea para estos imputados por la gravedad del hecho y porque "representan peligro de fuga".

Audiencia

Este domingo fue fijada la audiencia de medida de coerción en el Juzgado de Atención Permanente de la Fiscalía de Santo Este, pero finalmente fue aplazada a solicitud de los abogados de los imputados que requirieron tiempo para presentar sus medios de defensa.

Pascual y Encarnación Montero deberán presentarse ante el juez de Atención Permanente este lunes a las 4:30 de la tarde.

Abogado de El Grillo reacciona

El abogado de Pascual o El Grillo consideró que el Ministerio Público no tiene pruebas en contra de su defendido e indicó que, a su juicio, está siendo utilizado como "chivo expiatorio de los pecados de terceros".

"Pascual Hilario es solo un albañil que se gana la vida día a día, no es zacatecas del cementerio Cristo Redentor. No es su responsabilidad legal el manejo de cadáveres, por lo tanto, no se le puede atribuir responsabilidad", dijo en su cuenta en la red social X, el abogado Yan Carlos Martínez Segura.

Prosiguió "lo que ciertamente este caso evidencia es una falta seguimiento y/o inexistencia de un protocolo adecuado por parte de las autoridades de salud en la selección de proveedores de servicios funerarios adecuados, que cuenten con el entrenamiento y la estructura idónea para los fines de dar digna sepultura a cadáveres dejados en los hospitales".

El abogado sugirió que el Ministerio de Salud Pública abra una investigación en todos los hospitales que determine si éstos están gestionando de la manera adecuada la disposición final de fallecidos dejados en los hospitales.

3/3 CUARTO: De un expediente que contiene unas 80 páginas, el cual tenemos en nuestro poder y ya hemos estudiado, no hemos podido a la fecha encontrar UNA SOLA PRUEBA, con la cual se le pueda retener responsabilidad penal al señor Pascual Hilario. Pero mucho menos existe... pic.twitter.com/FM5V94HBlR — Yan Carlos Martínez Segura (@YANSEGURAM) October 8, 2023