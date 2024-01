Abogado acusa al Ministerio Público de interrogar apresados en Operación Nido sin su presencia

Fredermino Ferreras, abogado de uno los acusados de de supuesta estafa inmobiliaria, denunció que el Ministerio Público está interrogando a los detenidos desde esta mañana sin la presencia de sus representantes legales.

Ferreras indicó que esta acción constituye una violación a los derechos de los detenidos y al Código Procesal Penal por parte del organismo de persecución.

Ferreras dijo que representa a Wilton Peralta, quien fue detenido la madrugada de este miércoles mediante la Operación Nido, desplegada por el Ministerio Público para desmantelar la supuesta red de estafa inmobiliaria.

Indicó que el Ministerio Público lo relaciona con la supuesta red de estafa que encabezó el empresario Emmanuel Rivera Ledesma con la inmobiliaria Indisarq, porque este fungió como vendedor de dos inmuebles de la compañía.

Señaló que Peralta tiene una empresa dedicada a los bienes raíces en el Ensanche Isabelita, en el municipio Santo Domingo Este.

Doce detenidos

El Ministerio Público no ha revelado a los medios la cantidad de detenidos por el caso, sin embargo, Fredermino Ferreras indicó que hasta el momento son 12 los apresados y que ninguno de los abogados de estos han podido estar presentes en los interrogatorios.

Aprovechó la interacción con la prensa para criticar el "tratamiento mediático" que le da el Ministerio Público a sus casos.

"Ya se le acabaron los moluscos", dijo en alusión a los grandes casos de supuesta corrupción, del que el Ministerio Público presumía expedientes robustos, pero cuyos imputados están llevando el proceso judicial en libertad.

Calificó el nuevo caso que ocupa al órgano persecutor como un show mediático e indicó que no merece conocerse en la instancia penal. Además, dijo que en este caso no deberían estar 12 personas detenidas. "Entiendo que solo dos personas debieron estar procesadas", pero no osó en decir cuáles.

Acusación

El Ministerio Público, que esta mañana detuvo al Enmanuel Rivera Ledesma y otras personas por estafa inmobiliaria, indicó que el empresario realizó varias maniobras para evadir la justicia.

El organismo dijo que Rivera Ledesma encabezó una red delictiva que ofertaba viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios que no entregaba a sus clientes, quienes pagaban importantes cantidades de dinero.

Señaló que Rivera Ledesma amenazaba e intimidaba a los clientes cuando reclaman la devolución de sus fondos, y que incluso, "los desafiaba a ir a la justicia, instancia en la que, según pregonaba, las víctimas saldrían sin lograr nada".

Al menos 144 personas han denunciado formalmente que aportaron para adquirir una vivienda que nunca recibieron.

La investigación del Ministerio Público establece que la supuesta red criminal utilizó los vehículos societarios Indisarq, SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, el Grupo Wimar, SRL y Auto Xperts AFM SRL, a través de las que crearon un esquema inmobiliario fraudulento para la ejecución de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las víctimas a las que ofertaban viviendas a través de siete proyectos inmobiliarios.

Sigue interrogatorio

Pasadas las 8:00 de la noche, momento en que fue redactada esta noticia, el Ministerio Público continuaba con los interrogatorios.

Más temprano el organismo dijo que en las próximas horas procederá a solicitar medidas de coerción en contra de los miembros de la red que han sido arrestados.

El órgano judicial entiende que el imputado y otros miembros de la red deben cumplir una medida de coerción que les impida destruir evidencias y ser una amenaza para las personas estafadas.