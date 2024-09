Familiares de Paula Santana Escalante exigen al MP ampliar rango de la investigación

Luego de que el Tercer Juzgado de Instrucción de Santo Domingo Este dictó el archivo provisional de la imputación contra los dos señalados del crimen de la joven Paula Santana Escalante, cuyo cadáver fue encontrado en la alcantarilla de una empresa en la Zona Franca Las Américas, donde trabajaba la víctima, el abogado de la familia consideró que el Ministerio Público (MP) ha sido muy débil con la investigación.

"Lo que expresa el Ministerio Público en este archivo provisional es que no tiene pruebas suficientes, contundentes y fehacientes que den al traste con una acusación directa contra esos jóvenes", explicó Marcos Josías Alcántara.

Los dos hombres imputados desde un principio son los compañeros de trabajo de la víctima, Joaquín Alexander Hidalgo Marte ´Alex´, de 38 años, y Alex Elvin Cruz Díaz ´Chuki´, de 23.

El abogado entiende que el órgano persecutor solamente se ha basado en el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el cual considera que no ha sido concluyente ni tan preciso porque todo lo que ha arrojado ha sido negativo y no vincula a nadie.

En ese contexto, exige al Ministerio Público ampliar la investigación y llevarla a fondo para que se haga justicia por la hoy occisa y su familia.

"Una investigación no solo se basa en el informe del Inacif, hay formas de investigar porque hay más personas y hay una empresa donde hay muchos empleados que fueron compañeros de ella. Hay que ver qué va a hacer el Ministerio Público con esas personas", expresó el togado.

Videos tampoco son claros

En cuanto a los videos compilados durante las pesquisas, Alcántara dijo que los que le han suministrado son dos y que no se ven claramente porque las cámaras de seguridad están distantes de la escena.

"Se ven dos personas arreglando un cuerpo, pero no se distinguen. Inacif limpió el sistema, pero no logró que las personas se vean claramente para poderlas identificar, esa parte le corresponde al Ministerio Público porque a nosotros como querellantes y como víctimas la empresa no nos da esa información", enfatizó.

Sostuvo que la empresa de zona franca Oscor Caribe, LLC (Interger Holding) es tercero responsable civilmente del crimen, pero lo que buscan es que los culpables del homicidio se entreguen.

Hidalgo Marte y Cruz Díaz, señalados en el crimen de Santana Escalante, guardaban prisión preventiva en el Centro Correccional y de Rehabilitación de San Pedro de Macorís desde febrero de este año, mes en el que fue violada y ultimada la joven de 23 años, y se le otorgó la libertad el pasado 12 de septiembre.

Investigación sigue abierta

El Ministerio Público informó que, aunque no se sometió la acusación contra Hidalgo Marte y Cruz Díaz y se solicitó el archivo provisional, la "investigación sigue abierta y ellos siguen siendo objetos de investigación".