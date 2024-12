La Oficina de Atención Permanente de San Pedro de Macorís impuso tres meses de prisión preventiva contra el profesor de Inglés Fernando Peña Eusebio, de 31 años, quien está imputado de violar sexualmente a una estudiante de la escuela La Siria, del municipio de Quisqueya, en esa provincia.

La medida de coerción, Peña Eusebio deberá cumplirla en la cárcel Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís (CCR).

A su salida de la audiencia, el profesor se mostró lloroso y dijo que es inocente. Recordó que fue él quien dio la voz de alarma y que todas las pruebas están supuestamente suministradas por el Ministerio de Educación.

"Yo soy inocente, yo di las pruebas, porque yo no me encontraba en el centro educativo. Ella dijo (la menor) que fue hace tres meses y hacen tres meses todos saben que no hay docencia, porque las vacaciones son de la última semana de junio hasta la última semana de agosto" Fernando Peña Eusebio Profesor de inglés imputado de violar menor “

Abogado dice demostrarán su inocencia

Guillermo Natera, abogado del imputado, dijo que en la medida de coerción, como "en un juego de béisbol no se determina (culpabilidad) en los primeros inning", por lo que estarán demostrando su inocencia durante el proceso que a penas inicia.

"En una medida de coerción no se determina si la persona es inocente o culpable y nosotros vamos a demostrar si Dios nos permite que con la investigación que hemos hecho y con las pruebas que tenemos vamos a demostrar que Fernando es inocente" Guillermo Natera Abogado del profesor Fernando Peña “

Natera dijo que a su cliente lo han tomado como "chivo expiaratorio".

Familia de la menor agradece a Dios

La familia de la estudiante de 13 años, cuyo nombre se omite para preservar su integridad, reaccionó a la decisión del tribunal, de enviar a prisión al imputado, agradeciendo a Dios y a la justicia.

El padre de la menor manifestó que espera que el que sea culpable pague por sus hechos, por lo que quieren que el otro profesor acusado, identificado como Alejandro Roberto Bello Matos, quien se encuentra prófugo, se entregue a las autoridades.

"Queremos que Alejandro sea detenido para que venga a pagar su culpa también", precisó.

Menor no asiste a clases presenciales

El padre de la menor indicó que su hija no ha vuelto a la escuela para resguardar su integridad, por lo que actualmente está recibiendo la docencia de manera virtual.

Aseguró que la menor también está recibiendo apoyo psicológico.

Se recuerda que, según los señalamientos de los parientes de la menor, dos docentes presuntamente la obligaban a tener encuentros sexuales en los baños de la escuela.

Mientras que la Policía Nacional está detrás del docente prófugo, Alejandro Roberto Bello Matos, quien imparte la materia de Matemáticas.