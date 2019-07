$!Afirman caso Odebrecht “no va a avanzar” con actual procurador y Cámara de Cuentas

Dice sociedad está movilizada, pero dispersa

Carlos Pimentel considera que la única esperanza que tiene es que la sociedad se movilice, articulada, y exija el fin a la impunidad.

“A lo único que tenemos que aspirar es a la participación mucho más activa del soberano (el pueblo) por eso nosotros hemos señalado desde hace mucho tiempo que no podemos perder la esperanza y por eso este caso (el de Odebrecht) no quedará impune por la determinación de cientos de miles de dominicanos y dominicanas que queremos vivir en un país decente que sabemos que para reducir y prevenir la corrupción este caso que es evidente, porque estamos conscientes de que no es el único, tiene todas las características para que enseñe cómo funciona el entramado público-privado para el enriquecimiento y como las instituciones no se encuentran en la capacidad de dar respuesta a la necesaria lucha contra la corrupción”, expuso.

Carlos Pimentel cree que la sociedad dominicana está movilizada, pero dispersa. Sostiene que Marcha Verde logró un nivel de articulación y de actuación colectivo pero que actualmente hay una agenda política diversa que amenaza a la democracia, entre ellas el caso Odebrecht, la reelección, entre otros temas, que “ha dispersado la fuerza”.

No obstante, cree que “esa fuerza está ahí” y que lo ideal y lo que se apuesta es que se pueda nuevamente lograr ese nivel de articulación que se logró en el 2017 y 2018.

Señaló la agenda de la reelección que, dice, “tiene varios sectores que la oponen y que lo hacen desde distintas aceras porque probablemente muchos que están en contra de la no quieren coincidir con la agenda del expresidente Leonel Fernández.

