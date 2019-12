$!“Querida COP25”... los niños piden más acciones contra el cambio climático

INQUIETUD E INTERÉS

-'Me gustaría mostrar mi alegría porque esta conferencia tan necesaria se produzca, aunque pienso que no hacía falta llegar a este punto para darnos cuenta de la gravedad de este problema que lleva alertándonos mucho tiempo atrás'.

PIDEN RESPONSABILIDAD Y SOLUCIONES

-'Pienso que vivimos con la frase 'nunca es tarde' como modelo de vida, pero creo que deberíamos tener en cuenta que en este caso no va a haber vuelta atrás y que cuando lleguemos al no retorno todo lo que hagamos será insuficiente'.

-'Parad de discutir sobre qué hacer y poneos a hacerlo ya, no me sirven planes a largo plazo ni medidas que nunca se lleguen a desarrollar; no dejéis que el planeta caiga'.

LOS POLÍTICOS EN EL PUNTO DE MIRA

Además, se quejan, a veces con acritud, de la falta de respuesta de los políticos:

-'Hay muchas más cosas que se pueden hacer, y la gente que no lo hace no es porque no pueda, es porque no quiere'.

-'Estoy muy enfadado con vosotros porque hacéis promesas que no cumplís nunca, basta de decir y no cumplir'.

-'Me pregunto cómo no queréis salvar el mundo, vosotros sois los que podéis salvarlo, pero el problema es que no queréis y no llegáis a un acuerdo, parece que estáis jugando con el planeta'.

-'Estamos haciendo nuestra parte, pero con eso no basta, necesitamos que vosotros hagáis la vuestra: si el gobierno no actúa, estaremos perdidos; tenéis la responsabilidad de sacar el mundo adelante, no nos defraudéis'.