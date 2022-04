Conductores reclaman entrega de sus motores en el Canódromo

Lentitud y supuesta falta de atención por parte de las autoridades del Centro de Retención Vehicular el Coco, mejor conocido como el Canódromo, desató este martes un piquete a las afueras de sus instalaciones por parte de las personas que tienen sus vehículos retenidos.

Decenas de choferes vociferaban “queremos motores, tenemos familia”, en busca de una solución, ya que aseguran tener hasta 15 días a la espera de los mismos.

"Tenemos hasta 15 días dando viajes para acá y no nos resuelven, siempre vienen con un cuento, ahora nos dicen que no serán entregados hasta el lunes, es un abuso", así se expresó el señor José Luis García, quien asegura tener todos sus documentos al día, pero que aún así, no ve solución.

A pesar de estar desde tempranas horas de la mañana, los ciudadanos manifestaron que miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) pretenden entregarles sus motores el próximo lunes y que solo trabajarán para la entrega de vehículos de cuatro gomas.

Alegan que por motivo de la Semana Santa no le entregarán los motores, pese a que ya han pagado las multas requerida y que supuestamente cuentan con "sus papeles al día".

Para el señor Pedro Pablo Almonte es un "abuso y una pena" tener que pasar un día entero sin saber si las autoridades le resolverán el problema, ya que "ellos están a la espera de un coronel que ni sabe donde está metido".

"Eso está lleno de motores ahí, innecesariamente porque muchos tenemos los papeles y a la hora que ellos lo cogen ni siquiera te preguntan por ellos solo te dice que lo suba y ya", manifestó el señor Almonte.

Varios aseguran que tiene más de 15 días a la espera (DIARIO LIBRE/ FRANCISCO ARIAS )

Este lunes se presentó un incidente en el canódromo, donde resultaron agredidos el defensor del Pueblo, Pueblo Pablo Ulloa, su secretario general y miembros de la prensa.

A través de una nota de prensa, la Digesett explicó que el incidente se produjo porque “no hubo ningún tipo de notificación previa para la entrada de la comisión que encabezó el Defensor del Pueblo, tal y como lo establece el artículo 69-10 de la Constitución, que versa sobre el debido proceso”.

Esta situación provocó la destitución de la encargada del Canódromo, coronel Ysabelita De los Santos Pérez.

En el cargo de De los Santos Pérez la institución designó de forma interina al teniente coronel de la Policía Nacional Hipólito Antonio Rijo Santana.

Qué dice la Digesett

Ante los reclamos por parte de los conductores, autoridades de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) aseguran que estos motores serán entregados esta semana.

Indica que el proceso de entrega se retrasó este martes debido al cambio de las autoridades que lideran el Canódromo, pero que en la semana se estarán entregando siempre y cuando tengan sus papeles al día.