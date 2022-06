Solución encontrada en Casas Comunitarias de Justicia: dos bandas se enfrentaban por unos "amores"

Las Casas Comunitarias de Justicia no son especializadas en conflictos entre bandas delictivas o grupos violentos, sin embargo, les ha tocado mediar en algunos de esos casos para llevar paz a los comunitarios de algunos barrios.

José "Chichí" Ceballos aprovechó su participación en el Diálogo Libre para hacer una anécdota. Relató que al principio de la organización, se presentó un conflicto entre dos bandas que dividieron el territorio que controlaban.

De acuerdo con el relato, las novias de los líderes de estas dos bandas residían en la parte del barrio controlada por su adversario, y cada vez que uno se presentaba para visitar a su amada, se producían intercambios de disparos entre los presuntos vándalos que tenían intranquilos a todos los que vivían en esa zona.

"Se presentó un conflicto entre dos bandas. Una que tenía uno de sus jefes con una novia en la zona; y la otra que había otra familia que no permitía que la otra banda pasara por motivos de control. Cuando uno quería ver la novia se armaba un tiroteo, una empujadera un lío porque las novias vivían en el otro lado".

“Llegué a ese lugar y la madre de uno se me acercó. No era una especialidad nuestra mediar en ese tipo de situación. Decidimos convocar a la junta de vecinos, al cura del barrio y a todo el que pudiera apoyar. Ahí se hizo un acuerdo de no más violencia entre pandillas, además de que había que permitir la visita del que fuera por la novia o el que fuera por la familia”, expresó José Ceballos, "para no cansarle el cuento ahí se hizo un acuerdo y ya no hay conflictos".

"¿Si no fuera en las casas comunitarias dónde se dislucida esa crisis sentimental? En la calle", respondió.

Para bien de la comunidad, los integrantes de la pandilla aceptaron el acuerdo y el problema se resolvió. Todos temían que pudieran producirse hechos lamentables, si se continuaban produciendo enfrentamientos.

Aseguran que esto es un ejemplo vivo de que “hablando la gente se entiende” y que se pueden solucionar las diferencias mediante el diálogo. Esto es uno de los pilares de las Casas Comunitarias de Justicia.

