Familiares confían en que búsqueda de desaparecidos arrojará resultados

Familiares de personas que se encuentran desaparecidas dicen que, pese a la angustia que los embarga, el anuncio de las autoridades de que reforzarán las labores de búsqueda aumenta sus esperanzas de resultados positivos.

Dicen estar a la expectativa de que se cumpla la promesa hecha por el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, a una comisión integrada por familiares de los desaparecidos y el diputado del Distrito Nacional Orlando Jorge Villegas, ante los cuales el funcionario se comprometió a que se harían los mayores esfuerzos.

No obstante, expresan dudas sobre cuándo se iniciarán las acciones, de las que una de las principales es el reforzamiento del personal de la Unidad de la Dirección Central de Investigaciones (Dicrim) de la Policía Nacional, que trabaja esos casos.

“La cosa es que no nos dio una fecha, y , al no darnos la fecha, yo no me siento seguro, porque está bien que él diga: 'voy a fortalecer el Dicrim'. Pero eso puede ser en 10 años”, dijo Carlos Ariel cuevas, hermano de Jesús María Cuevas Peña, quien está desaparecido desde principios del mes y fue visto por última vez en las inmediaciones de la intersección de las avenidas Winston Churchill y Gustavo Mejía Ricart.

Tienen fe

“Tenemos mucha fe de que en verdad vaya a dar resultados”, dijo Yokasta Díaz, madre de Alexander Sang, quien se encuentra desaparecido desde el 16 de mayo del año en curso, cuando salió de su residencia en el sector 30 de Mayo.

Díaz expresó que ha dicho a las autoridades que además de más personal, la Policía debe implementar un protocolo más formal y poner mayor tecnología en manos de los investigadores que trabajen en la búsqueda de personas extraviadas.

“Estamos confiados porque tenemos que poner nuestra confianza en las autoridades y eso es lo que queremos”, indicó Julián Ricardo, padre de Marino Agramonte, quien desapareció el pasado día siete del presente mes y fue visto por última vez en el sector Brisa del Este, en el municipio Santo Domingo Este.

Recientemente familiares de varios desaparecidos realizaron una vigilia frente al Palacio Nacional para llamar la atención de las autoridades.