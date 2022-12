Tensión durante sepelio de dos de los supuestos miembros de la banda "Los Papo Trenzas"

Bajo un ambiente de tensión, ante la presencia de un fuerte contingente policial, llantos e impotencia, fueron sepultados este viernes dos de los seis jóvenes ultimados la noche del pasado martes en el sector Las Mercedes, del municipio Los Alcarrizos.

La situación se sentía más tensa en la calle que da hacia la residencia de Jeffrey Bienvenido Rosa Ferreira, alias “Jeffrey Trenzas”, quien figuraba ante los registros policiales como el cabecilla de una banda denominada “Los Papo Trenzas”.

La soledad en el velatorio de Rosa Ferreira era protagonista. Frente al ataúd solo se encontraba su madre y otra persona no identificada. Al momento del sepelio fueron congregándose más personas.

Mientras que, en el velatorio de Eric Ramón Pérez, alias “el Mello” los familiares insistieron que el joven no pertenecía a dicha banda delictiva y conocida para algunos como “altamente peligrosa”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/16/161222-entierro-de-miembros-de-banda--en-los-alcarrizos-145-b88e391b.jpg Salida de feretro de Jeffrey. (DIARIO LIBRE/ EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/16/un-grupo-de-personas-de-pie-en-la-calle-con-nieve-8a52b484.jpg Agentes de la Policía Nacional en las inmediaciones de la residencia de Jeffrey. (DIARIO LIBRE/ EDDY VITTINI ) https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/16/una-persona-en-frente-de-una-camioneta-b2e19304.jpg Traslado de feretro de Jeffrey. (DIARIO LIBRE/ EDDY VITTINI )

Ramón Pérez, padre de alias el Mello, reiteró que su hijo era inocente al desmentir la información de la Policía Nacional, de que era uno de los integrantes de la banda delictiva "Los 30/30" o "Los Papo Trenzas".

El señor Pérez aseguró que las autoridades policiales que lideran Los Alcarrizos están realizando acciones no legales combinan con la banda "Los Papo Trenzas".

"Con mi hijo no, mi hijo tiene familia y se crió con valores y del hijo yo soy responsable y voy donde quiera, donde quiera que haya que ir, yo voy" Ramón Pérez Padre de Eric Ramón Pérez “

Además, asegura que las autoridades policiales cobran el denominado "peaje" en la zona, para permitir que los delincuentes operen de manera abierta.

"Vamos hablar la verdad, aquí no operan los puntos de drogas si ello no lo permiten. No importa que me maten, si me quieren matar, que me maten, yo ando desarmado, solo tengo un arma, que es a Dios", sostuvo Pérez a Diario Libre.

Te puede interesar La versión de la Policía sobre los seis muertos de Los Alcarrizos Un joven parapléjico y un empleado del 911 entre los seis muertos en Los Alcarrizos Dos policías que integraban banda de delincuentes entre los seis muertos de Los Alcarrizos

Al momento de los sepelios, los patrullajes se realizaban en la zona con unidades especializadas con agentes de los Swat y de la Dirección Central de Investigaciones (Dicrim), pertenecientes a la Policía Nacional.

Sin embargo, luego del entierro de ambos cuerpos la zona se observaba despejada de oficiales policiales. No obstante, al consultar con autoridades del departamento de la uniformada de la zona, afirmaron que los patrullajes continuarán “de manera activa”.

La muerte de Jeffrey

Jeffrey, quien no tenía movilidad desde hace casi 13 años en las manos ni en los pies, fue ultimado por policías junto a Jonathan Tatis Jiménez, Eric Ramón Pérez, Adrián Antonio Rodríguez y Steven Betances, durante un supuesto intercambio de disparos.

Según la versión de algunos vecinos, el occiso tenía unos nueve meses que no iba el sector. Ese martes 13 decidió pasar y hablar con sus “amigos de infancia”, momento en que fueron abatidos a tiros.

Jeffrey Trenza formaba parte de una familia que había tenido problemas con la justicia por diversos crímenes y delitos. Un hermano suyo fue ultimado por la uniformada en 2020, mientras que otro hermano es buscado activamente por ser sindicado como líder de “Los Papo Trenzas”.

Sobre la "banda"

La denominada banda Los 30/30 o “Los Papo Trenzas”, de la que resultaron muertos seis miembros durante noche del pasado martes, entre ellos uno de sus cabecillas y dos agentes de la Policía Nacional que se presume son parte de la estructura, constituye un temido grupo que tiene su centro de operación en el municipio Los Alcarrizos y ramificaciones en gran parte de Santo Domingo Oeste.

Asesinatos, microtráfico de drogas, robos, asaltos, secuestros y actos de barbarie y tortura son solo parte de los delitos que se atribuye a la banda, que controla los distritos municipales Pantoja y Pedro Brand, así como en el sector Manoguayabo.

También las autoridades los vinculan a invasiones de terrenos, por las que frecuentemente se producen incidentes violentos que han degenerado en muertes en la zona.