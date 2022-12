Muerte a tiros de embarazada y haitiano en Los Guaricanos da un giro

En un ambiente tenso, con amplio contingente policial, música, bebidas alcohólicas, llanto y dolor, fueron enterrados los restos de Adee Katherine Paulino junto a su bebé y Felipe Cadete, quienes resultaron ultimados durante un supuesto atraco en el barrio Los Multis del sector Los Guaricanos, municipio Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo.

En la entrada que daba hacia el lugar donde reposarían los restos de los fallecidos, en el Cementerio Municipal Los Casabes, agentes de la uniformada realizaban un chequeo a los que asistieron al camposanto.

Los agentes del orden manifestaron que acudieron a los sepelios para resguardar el área ante posibles enfrentamientos en el lugar donde reposan los muertos.

Ambos carros fúnebres salieron al mismo tiempo del barrio Los Multis. El proceso de sepultar los cuerpos se realizó de forma rápida, debido a que el cuerpo de Cadete estaba en estado de descomposición.

Los restos de la bebé de Adee llegaron al barrio con un arreglo de globos blancos, el cual representaba la paz y la inocencia de la criatura, quien había sido salvada por los médicos cuando su madre murió producto del tiroteo y que posteriormente murió tras presentar problemas respiratorios.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/22/221222velatorio-de-joven-ultimada-en-los-guaricanos-195-6dca7008.jpg Llegada de los restos de la bebé al sector Los Guaricanos. (DIARIO LIBRE/ EDDY VITTINI)

El caso dio un giro

La información que se manejó al inicio era que tanto Adee Katherine como Felipe Cadete habían sido víctimas de un asalto en el referido sector, sin embargo, tras la detención de uno de los que se vincula en el caso, todo ha dado un giro.

De acuerdo con el detenido Jeuri Antonio Belén, la joven fallecida supuestamente era cómplice de los desaprensivos que hicieron los disparos la noche del lunes de esta semana. Además, indicó que esa misma noche pretendían realizar un asalto en Los Guaricanos, pero que todo se había salido de control.

Ante las declaraciones del detenido, la madre de la fallecida manifestó sentir vergüenza y que no podía ni levantar la cara ante las acusaciones realizadas en contra de su hija.

En medio de su dolor, Juana Paulino pidió a la Policía Nacional investigar el caso para dar con la verdad y aclarar si su hija era o no integrante de una supuesta banda de asaltantes en el sector Los Guaricanos.

“No soy una madre apoyadora, aquí el barrio me conoce, yo me siento abatida, perdí una hija, perdí una nieta. Con esas declaraciones mi mundo se derrumbó. No puedo ni subir la cabeza, me siento con vergüenza”, dijo Juana durante el velatorio de su hija y nieta.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/22/una-persona-con-un-celular-en-la-mano-c1e4f41a.jpg Juana Paulino, madre de Adee. (DIARIO LIBRE/ EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/22/un-grupo-de-personas-en-medio-de-una-plaza-3a2733f8.jpg Hermana de Adee llora sin consuelo la muerte de su hermana. (DIARIO LIBRE/ EDDY VITTINI)

La señora Paulino dice estar confusa tras no saber qué versión creer.

“Hoy me mata la vergüenza, me mata la vergüenza al oír ese comentario que mi hija estaba involucrada en eso y quiero que eso se investigue. Si es culpable, bien que el Señor la perdone, pero si es inocente que su nombre quede limpio”, expresó Juana.

El hermano de la fallecida, Jean Carlos Paulino, pide justicia debido a que para él su hermana es inocente. Asegura que Adee nunca realizaría acciones delictivas y que no pertenecía a ninguna banda.

Manifestó que Adee se dedicaba a limpiar en casas de familia y que pasaba la mayoría de su tiempo fumando y tomando café “tranquila en su casa”.

El barrio la defiende

A pesar de la acusación que vincula a Adee como supuesta integrante de una banda delictiva, los comunitarios del barrio Los Multis la defienden y aseguran que es inocente.

Piden justicia para que la muerte de Adee y del nacional haitiano Felipe Cadete no quede impune, como otros casos que han ocurrido en el país.

Policía Nacional investiga

La Policía Nacional informó que investiga la circunstancia en que falleció la joven embarazada Adee Katherine Paulino y posteriormente su bebé y el nacional haitiano Felipe Cadete el pasado lunes.

De acuerdo con el informe preliminar, fueron identificados tres hombres como autores de este hecho: "Campe William", "Yan Carlos" y "Tata", contra quienes han sido solicitadas órdenes de arrestos.

La Policía Nacional exhortó a los prófugos entregarse por la vía que entiendan pertinente para que respondan por los hechos que se les imputan.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/22/221222velatorio-de-joven-ultimada-en-los-guaricanos-200-eb937167.jpg Salida de los dos carros funebres al Cementerio Municipal Los Casabes. (DIARIO LIBRE/ EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/22/221222velatorio-de-joven-ultimada-en-los-guaricanos-201-207d2ac8.jpg (DIARIO LIBRE/ EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/22/hombre-parado-junto-a-una-camioneta-a732bdad.jpg Llegada de los familiares de Adee al cementerio. (DIARIO LIBRE/ EDDY VITTINI)