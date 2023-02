Senador Taveras Guzmán dice no es traidor por votar por el Código Penal sin causales

El senador por la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, se defendió este jueves de las críticas que le hacen grupos feministas por su voto a favor del Código Penal, aprobado en la Cámara Alta, en primera lectura con la exclusión de las tres causales del aborto.

El legislador colgó un video en su cuenta de Twitter en el que dice que no es “traidor ni vendido”, por su voto favorable al proyecto de ley, a pesar de que los grupos de mujeres que luchan por la despenalización del aborto contaban con que fuera su vocero a favor de su iniciativa.

“Votar en 1a lectura por el #NuevoCódigoPenal no significa ser traidor ni vendido; tampoco significa que la lucha terminó, la historia no acaba ahí. Ni me canso ni me rindo por ser congruente, por eso como consta en acta de la Comisión voté para la inclusión de las tres causales”, dijo Taveras Guzmán en el mensaje.

Reiteró que en la próxima sesión dará a conocer su posición sobre el tema, cuando se someta a votación en segunda lectura el proyecto.

Ni me canso ni me rindo por ser congruente, por eso como consta en acta de la Comisión voté para la inclusión de las tres cáusales pic.twitter.com/dA4akeGzKZ — Antonio Taveras G. (@ATaverasGuzman) February 9, 2023