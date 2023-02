Muerte de niño en Santiago enloda a la Policía Nacional

Las acciones de los miembros de la Policía Nacional son condenadas por la población dominicana tras oficiales tener un comportamiento violento en los últimos días, en especial la muerte de un niño de 12 años en la ciudad de Santiago.

Donaly Joel Martínez Tejada, quien era estudiante meritorio de sexto grado, fue alcanzado por una bala en el pecho y otra en su mano derecha cuando agentes del orden realizaban un operativo para retirar un equipo de sonido a su padre en medio de la fiestade carnaval de esa ciudad.

Lejos de detenerse, los policías siguieron su camino sin mirar atrás, a pesar de que en múltiples ocasiones las personas presentes vociferaron que “mataron al niño”. Aun así, el agente que disparó seguía apuntando con el arma de fuego a aquellos individuos que le reclamaban su accionar.

Sobre esta situación, el sociólogo Cándido Mercedes calificó a la Policía Nacional como “represiva” y que ve al ciudadano como un sujeto al que hay que someter, golpear y desconsiderar. Recordó que su deber es proteger al ciudadano y no agredirlo.

Mercedes entiende que actualmente las autoridades de la institución del orden están actuando “en medio de la dictadura más férrea de América Latina”. Consideró que los policías no están preparados para accionar en medio de conflicto y que utilizan sus armas de reglamento para abusar de la población al creerse con poder.

"Y lo más inverosímil es que en medio de un carnaval, esa Policía va a quitar una bocina. La sociedad dominicana está hundida en el dolor, ha perdido lo que iba a ser un fecundo hombre de la sociedad en medio de gente que no saben gestionar" Cándido Mercedes Sociólogo “

Pide a la sociedad dominicana seguir abogando por la reforma de la Policía Nacional.

Asimismo, el representante de la Comisión de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, repelió la actuación policial, al tiempo de que pidió al director de la uniformada, Eduardo Alberto Then Guzmán, que está “mala práctica” sea desterrada para que situaciones como esa no vuelvan a repetirse. Lamentó la situación y pidió que este hecho no quede impune.

Los restos de Donaly Joel Martínez Tejada fueron sepultados este martes en medio del dolor que sienten sus familiares y allegados, quienes pidieron justicia para poder tener, al menos, un consuelo en medio de este trágico hecho.

Sepelio del niño se llevó a cabo en medio de llanto y pidiendo justicia. (DIARIO LIBRE/ PABLO GONZLEZ)

MP solicitará un año de prisión preventiva

El Ministerio Público informó que solicitará un año de prisión preventiva contra el cabo Alejandro Castro Cruz, imputado de ocasionarle la muerte en la tarde del domingo al menor, durante la celebración del carnaval de Santiago de los Caballeros.

Castro Cruz, de 30 años, será presentado este jueves ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago para conocerle la medida de coerción.

La trágica muerte de Martínez Tejada ha causado un repudio generalizado en la sociedad por la mala actuación de los agentes del cuerpo del orden que participaron en el operativo.

Primera dama pide “todo el peso de la ley”

La primera dama de la República, Raquel Arbaje, demandó “todo el peso de la ley” contra los agentes que participaron en el operativo, en especial, con el agente que disparó. Además, pidió la baja de la institución al afirmar que estas acciones no se deben tolerar.

“Espero, como madre y ciudadana, que todo se aclare rápido. Y que cada agente involucrado reciba el castigo y la baja de la institución. No podemos tolerar algo así, un hijo es un pedazo del alma”, posteó en su cuenta de Twitter.