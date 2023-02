Minuto a minuto|La tercera rendición de cuentas del presidente Luis Abinader

08:04 a.m.febrero 27, 2023

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, afirmó este lunes que no pretende reelegirse en las próximas elecciones de 2024.

Aseguró que hay otros escenarios evaluados, pero que está decisión debe tomarla el partido (Revolucionario Moderno).

"No pretendo presentarme como precandidato, no pretendo presentarme. Hay otros escenarios que hemos analizado de ahí en adelante estaremos donde el partido quiera, incluso hay una posibilidad de no ser candidato”, dijo Pacheco a su llegada al Congreso Nacional donde el presidente de la República, Luis Abinader realizará su tercera rendición de cuentas.