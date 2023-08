Madre de hombre acusado de secuestrar niña en Villa Altagracia: "Yo no quiero que a mi hijo me lo maten"

Entre lágrimas y desesperada, la madre de Rodolfo del Rosario, alias Pilón, quien es acusado de secuestrar a una niña de 11 años en la comunidad de Quija Quieta, en Villa Altagracia, provincia San Cristóbal, pide a su hijo que se entregue a las autoridades.

Irene del Rosario le recomienda a su hijo entregarse por la vía que entienda pertinente y que devuelva la menor a sus familiares, debido a que se la había llevado en calidad de pareja.

La señora manifestó que le sorprendió el comportamiento de él, debido a que nunca mostró interés de hombre por la niña, ya que tenía un vínculo matrimonial con otra persona, a quien las autoridades policiales también investigan.

Teme agentes maten a su hijo

La dama expresó que siente temor por su hijo debido a que, según denuncia, agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) la amenazaron con matar a Pilón si no lo entregaba lo antes posible.

"Un policía del Dicrim me dijo que me lo iban a entregar en un ataúd. Yo no quiero que a mi hijo me lo maten, yo me siento nerviosa", expresó Irene sentada a la casa de los familiares de la menor.

Esposa de Pilón colabora con agentes

La esposa de Pilón, sólo identificada como Yamilet, colabora con las autoridades policiales para dar con el paradero de Pilón, según informó una fuente a Diario Libre.

En su declaración, la mujer precisó que no había percatado ningún comportamiento extraño de Pilón hacia la niña, sin embargo, el día que se marcharon había escuchado una conversación entre ambos que le llamó la atención, por lo que procedió a reclamarle a su pareja, sin recibir ninguna respuesta de él.

A pesar de que las autoridades esperan una orden de arresto en contra de Yamilet, aseguran que ella está dispuesta a colaborar en el caso.

Familiares tienen 19 días sin ver a la menor

La abuela de la niña, a quien se resguarda su nombre por asuntos legales, indicó que tiene 19 días sin ver a la niña, por lo teme le haya pasado algo.

Nereida Lara pide a Pilón que le entregue a su nieta y que no haga la situación más difícil de lo que está.

Manifestó que no ha logrado conciliar el sueño en estos días, tras estar preocupada y desesperada por saber de la niña, a quien definió como tranquila, estudiosa y amable.

Tras un video enviado a los familiares, la menor había manifestado que se había casado debido a que sus allegados no reunían las condiciones necesarias para ella estar bien, asegurando que "pasaba hambre".

Las palabras de la niña le parecieron extrañas a sus abuelos, al desmentir que pobremente le daban todo lo que ella necesitaba desde que su madre murió hace seis años.