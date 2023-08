Acusado de la muerte de Willenni Lorenzo la atrajo con regalos y dinero

Juan José Sánchez Nivar, alias Bruly (37 años), quien guarda prisión y está acusado de ser autor de la muerte de la niña Willenni Dorivel Lorenzo Herrera, atrajo a la menor hacia él con regalos baratos y chucherías, al igual que dinero. También le había dado un celular, de acuerdo con investigaciones y versiones de familiares y del entorno de la víctima.

Se desconoce si la familia estaba al tanto de la situación.

El hecho ocurrió en la comunidad La Piña, en Madre Vieja al Norte de la provincia San Cristóbal. La niña desapareció el 20 de julio pasado y su cuerpo fue encontrado este tres de agosto en estado de descomposición.

El día que la niña de 11 años desapareció, su abuela, Dolores Marte, encontró en su celular, el cual acostumbraba a prestárselo a su nieta, una conversación por WhatsApp entre el imputado y la pequeña. Él le decía “ven” y ella le contestó “ok”.

De acuerdo a las investigaciones de la Policía Nacional ese día, Willenni acudió a un lugar a encontrarse con Bruly, de donde éste la llevó a su casa ubicada en La Piña, Madre Vieja Norte, San Cristóbal. Luego de horas salió con el cadáver de ella en un saco y lo lanzó en un terreno baldío en la autopista 6 de Noviembre.

La fiscal Fadulia Rosa confirmó a Diario Libre que el imputado Sánchez Nivar, alias Bruly, le había regalado un celular a la niña.

“Sí, es algo que hemos determinado de las entrevistas a los familiares y el entorno”, dijo la funcionaria judicial ante la pregunta de si era cierto que la víctima había recibido un celular de su verdugo.

La abogada de la familia, Marianela Arias, confirmó que el imputado de matar a la niña le daba regalos.

“Pero sí, en una entrevista que se le hizo a una adolescente de 16 años, amiga de la niña, ella estableció que Bruly le regalaba dinero a la niña, o sea dinerito, sabes 200, 100, 50 pesos y le hacía regalos de chucherías y esas cosas. Eso es cierto, eso está en una declaración que dio una menor de edad amiga de la niña”, acotó.

También una prima o amiga de la víctima, que tiene 13 años, fue acosada por el acusado. Este dato fue revelado por la propia abuela de Willenni, quien dijo que ella había sido contactada por Bruly él le había ofrecido 100 pesos para encontrarse con ella, lo cual dijo, la menor rechazó. La amiga hizo estas revelaciones a raíz de la desparición de Willenni.

"Él la estaba llamando y le dijo que le iba a dar cien pesos para que compre algo y ella lo que le contestó, me dijo la niña después que pasó el caso, que no, que ella era una niña y que ella no iba a ir para su casa, pero con todo eso, él le mandó su parte en una foto y la eliminó", dijo la abuela de Willenni.

En su momento, la Policía Nacional dijo en una nota de prensa que, de acuerdo a testimonios de comunitarios, la menor fue vista en varias ocasiones en "compañía" del ahora detenido, quien está en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

Preso por otro caso

Juan José Sánchez Nivar, alias Bruly, tiene otro caso de abuso sexual de una menor por el cual sus padres se querellaron y cumple prisión preventiva de tres meses. Antes de que fuera apresado por esta denuncia los familiares de Willenni lo llevaron ante las autoridades.

El conocimiento de la medida de coerción contra Bruly está pautada para este jueves 10 de agosto a las 10:00 de la mañana en el Tribunal de Atención Permanente de San Cristóbal. El Ministerio Público pedirá un año de prisión preventiva y la declaratoria del caso complejo.

El "Panadero" también prometió un celular

Otro caso similar fue el de la niña Liz María Sánchez, violada y estrangulada en el 2020 por Esterlin Francisco Santos, “el Panadero”, quien atrajo a la menor a su casa con la promesa de regalarle un celular.

Luego de que la asesinó, ese hombre llevó el cadáver dentro de un saco y dijo que lo tiró al mar Caribe. Nunca se encontraron.

"El Panadero" fue condenado a 30 años de prisión el 12 de octubre de 2022 por el Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este.