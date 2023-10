El enfrentamiento entre el canciller y el senador Iván Silva por acuerdo firmado con Países Bajos

El Senado de la República invitó al canciller Roberto Álvarez con la intención de que explicara la situación de la frontera y las medidas del Gobierno en torno al impasse con Haití por la construcción del canal en el río Masacre.

Álvarez respondió y este miércoles acudió a ese hemiciclo. Pero los senadores, principalmente los de la oposición, aprovecharon su presencia y lo cuestionaron hasta de su punto de vista con relación a la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, la cual estableció los criterios para otorgar la nacionalidad dominicana.

Pero uno de los puntos candente fue el cuestionamiento del senador romanense Iván Silva, del PRM primero y ahora del PRD, consistente al convenio firmado en 2021 entre República Dominicana y Países Bajos sobre la delimitación marítima, un tratado que el legislador llamó “mamotreto” e inconstitucional.

Álvarez, al contextualizar la respuesta, se tardó unos minutos, al indicar que el acuerdo fue aprobado por la Armada Dominicana y el Instituto Cartográfico Nacional.

Silva lo interrumpió y le pidió concisión, como les exigían a los legisladores al hacer sus preguntas. “Yo le hice tres preguntas concisas al ministro, el ministro no me ha dicho nada”. ¿Por qué él firma un tratado que viola la Constitución?”

“Ese es su criterio y eso está en el Tribunal Constitucional”, le respondió el canciller.

“¿Por qué usted lo firmó ese mamotreto?”, reiteró Silva.

El impasse provocó que el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, llamama al orden y tildara a Silva de “irrespetuoso”.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/04/senador-ivan-silva.jpg Senador Iván Silva. (FUENTE EXTERNA)

El pacto firmado entre la Cancillería en la gestión de Álvarez y la embajadora de Países Bajos, Annemieke Verrijp, tiene como objetiv delimitar las zonas marítimas de la región del Caribe sobre las cuales los dos Estados ejercen, respectivamente, sobre su soberanía, derechos soberanos o jurisdicción.

De conformidad con el articulado de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), las partes promoverán y facilitarán el desarrollo y la realización de investigaciones científicas marinas en sus zonas marítimas y, si procede, podrán disponer lo necesario.

Vs Franklin Romero

Haciendo referencia a los términos beisboleros, Álvarez estuvo que batear las “rectas sobre las 95 mph” que les hicieron los legisladores.

El senador de San Cristóbal, Franklin Rodríguez, tardó varios minutos cuestionándolo sobre su crítica a la sentencia 168-13 del TC, sobre una reunión en la frontera y los miles de visas otorgadas a nacionales haitianos.

El responderle, Álvarez sostuvo que, al parecer, el senador tenía tiempo que no hablaba y necesita su tiempo, por lo que Rodríguez le pidió respeto diplomático.

Vs Valentín Medrano

Valentín Medrano, senador del PLD por la provincia Independencia, lo regañó por criticar la controversial sentencia del TC 168-13, a lo que el canciller le respondió: "En cuanto a la apelación que usted me da –obviamente–aunque no define los motivos de ellos, debe ser porque yo escribí sobre la sentencia 168-13, criticando ciertos aspectos de la sentencia. Así que yo supongo que será por eso que usted me ha tildado de prohaitiano", le dijo.

Agregó: "Pero ¿qué sucede, que yo después aplaudí la ley 169-14, que vino a resolver parte de los problemas generados por la sentencia 168-13 y usted sabe qué senador? Fue su presidente que presentó esa ley. Yo estuve de acuerdo con ella y su presidente y les preguntó a todos los líderes políticos del país qué les parecía ese proyecto de ley antes de presentarlo al Congreso Nacional, y si no, verifique la historia para que usted vea".