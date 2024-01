Dauris, una víctima más de los tiros al aire

La vida de un adolescente de 16 años terminó tras los tiros al aire que hizo un agente de la Policía Nacional por una simple rayadura a su vehículo. El hecho ocurrió el sábado 30 de diciembre pasado en el sector Los Redimidos, del distrito municipal de La Victoria, donde también resultaron heridas tres personas.

Dauris Luis Guerrero era muy querido en el sector. Pese a las precariedades que tiene su familia, estaba estudiando para sacar a su madre y hermanos adelante, en un futuro.

Con sus ojos llenos de lágrimas, el señor Marcos de la Cruz, más conocido como Alexis, indicó que Dauris era como un hijo para él. Dijo que en su tiempo libre el menor realizaba labores en su rancho, donde tiene caballos.

Ante el amor que Dauris sentía por los caballos, De la Cruz lo motivó a que continuara sus estudios para poder tenerlo en su rancho. Como regalo, le obsequió un caballo y le daba prácticas de equitación.

Quería ser policía

El joven tenía pensado terminar sus estudios en la escuela para ingresar a la academia y convertirse en un agente de la Policía Nacional.

Desde que ocurrió el hecho, a su madre la han mantenido bajo sedante ante el dolor que siente por la pérdida de Dauris, quien, según Marcos, siempre fue un hijo ejemplar, "un niño que no se metía con nadie".

"Era un muchacho emprendedor, trabajador, serio, muy trabajador, que vivía haciendo sus chiripitas (trabajo) para comprarse su ropa en diciembre y siempre estaba con la gente decente de aquí del barrio", expresó Marcos, quien ayudó a la madre con la crianza de Dauris.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/03/marcos.jpg Marcos de la Cruz, padre de crianza del fallecido. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/03/casa..jpg Casa de Dauris. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/03/casucha.jpg Casucha construida por Marcos para que Dauris tuviera un lugar donde poner su caballo. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

Expresó que el jovencito casi nunca salía a festejar y que ese día se motivó a compartir junto a sus amigos. Pese a que estos le manifestaron que se fueran a sus casas por la hora, Dauris decidió quedarse en el parque con otra menor, quien lo tomó en sus brazos para intentar ayudarlo, pero ya no había tiempo.

Dauris cumplíría sus 17 años el día 5 de enero.

Comunitarios piden justicia

"El hablar de ese joven no se podía ni describir porque no parecía joven y era un muchacho que siempre estaba en su casa. Incluso, trabajaba para un señor que le dicen Alexis para equitación de caballos y estar a junto de los animales, pero cuando van a pasar las cosas, lamentablemente ese día salió a compartir, que no era muy común en él, y mira con lo que se encontró, con un vaquero en pleno oeste en el siglo 21", manifestó Raúl Burgos, residente en barrio San Joaquín, del sector Los Redimidos de La Victoria, Santo Domingo Norte.

Burgos pidió a las autoridades no dejar el caso en el aire y darle una pena justa al responsable, aunque lamentan que esta acción no le devolvería la vida a Dauris.

Otros residentes demostraron su apoyo al indicar que no solo la familia de Dauris está dolida, sino toda la comunidad ante la situación de cómo se dieron los hechos.

Los comunitarios del barrio San Joaquín se declaran de luto.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/03/324e9121-e5c7-46b6-8468-93c50df8a2be.jpg Raúl Burgos, comunitario. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/03/173c5431-887f-470c-8722-4a87f50c4dd4.jpg José Jiménez, comunitario. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/03/whatsapp-image-2024-01-03-at-12.47.02-pm.jpeg Iris Abreu, residente en el barrio Los Redimidos de La Victoria. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

José Jiménez expresó que se siente muy apenado por la situación y que producto de las malas decisiones de un policía, hoy Duaris no está junto a ellos.

"Prácticamente era primera o segunda vez que ese niño salía a compartir por ahí, a divertirse un momentico y la suerte o la vida le jugó una mala pasada", indicó Jiménez.

La comunidad realizó un encendido de velas en el barrio para rendirle honores a Dauris.

Coerción de agente de la PN será el viernes

El responsable del hecho fue identificado como Daniel Disla Tapia, quien fue detenido el mismo día del hecho. La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este le conocerá medida de coerción el próximo viernes a las 9:00 de la mañana.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/03/agente.jpg Daniel Disla Tapia, agente de la PN.

El cuerpo de Dauris Luis Guerrero fue sepultado el pasado lunes uno de enero en el Cementerio Cristo Redentor.