En edificio Ruth Tower apresuran mudanza ante temor de ser incautados

El pasado miércoles tres de enero fue apresado el propietario de la empresa inmobiliaria Indisarq, Emmanuel Rivera Ledesma, tras supuestamente estafar a más de 300 compradores de inmuebles. Además de él, dos de sus hijos, la esposa, una hermana y otras dos personas están involucrados en la alegada red desmantelada mediante la Operación Nido.

Pese a la cantidad de personas que fueron engañadas, según el documento de solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, unas 16 adquirentes corrieron con la suerte de que se les entregaran sus apartamentos en el edificio Ruth Tower, ubicado en el ensanche Isabelita, en Santo Domingo Este.

Diario Libre conversó con algunos de estos propietarios, quienes manifestaron que pretenden mudarse en los próximos dos días, ante el temor de que estos espacios sean incautados ante proceso judicial que existe en contra de Rivera Ledesma.

Uno de ellos, quien no quiso ser identificado, mostró varios de los apartamentos, a los cuales, en su mayoría, solo les faltan detalles de terminación. Expresó que el apartamento le fue entregado el seis de octubre del pasado año 2023 y que ha retrasado su mudanza por los arreglos que, a su gusto, está haciendo en la vivienda.

"Nosotros tenemos miedo con la fiscalía, porque si la fiscalía quiere incautar este edificio como cuerpo de delito y quieran quitarnos a nosotros los apartamentos, yo tengo 8 millones aquí, más lo que le he invertido, y no voy a dejar que me lo quiten", precisó al indicar que tiene un abogado involucrado en el proceso para evitar esa situación.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/11/whatsapp-image-2024-01-11-at-3.19.48-pm.jpeg Edificio Ruth Tower, en el Ensanche Isabelita, SDE. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)

Comentó que se enteró del proyecto en el año 2019, buscó asesoría de alguien y cerró contrato con el imputado en el caso Reilin Arismendy Rosario García, el cual cooperó durante audiencias con el Ministerio Público.

Sostuvo que el apartamento debió ser entregado en el 2021, sin embargo, tras la llegada del COVID-19 al país, el proyecto presentó un atraso y le fue entregado el día seis de octubre del año pasado. Fuera de eso, precisó que nunca tuvo inconvenientes con los contratista.

Precisó que, hasta el momento, no se ha presentado nadie a su apartamento ni ha tenido conocimiento de que en el edificio se hayan vendido la misma vivienda a diferentes compradores.

Empleados de Rivera Ledesma siguen trabajando

Pese al proceso judicial que existe en contra del empresario, los trabajadores de Rivera Ledesma continúan realizando sus labores y aseguran que lo seguirán haciendo.

En el edificio habían albañiles, electricistas y otros trabajadores de la empresa Indisarq, dando los toques finales a los apartamentos.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/11/whatsapp-image-2024-01-11-at-3.19.50-pm.jpeg Riviera Tower (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)

Aseguran querellantes mienten

Algunos de los propietarios del edificio Ruth Tower aseguran que los querellantes que se manifestaron en contra de Emmanuel y demás imputados, mienten al indicar que fueron estafados. Aseguran que sí hubo un atraso en la entrega, pero que siempre los contratistas les dieron la cara.

Precisó que el inconveniente se dio luego de que estos no aceptaran el atraso y querían que les devolvieran su dinero, a lo que supuestamente Emmanuel nunca se negó. Lo único que el imputado le estaba cobrando la penalidad que indica el contrato por abandono del proyecto. Además, según explicó uno de los propietarios, en una cláusula del contrato establece que se les devolvería el dinero cuando el apartamento sea vendido a otro comprador.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/11/felix-porte.jpg Abogado Félix Porte, quien representa a Emmanuel Rivera Ledesma. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)

El abogado de la defensa de los implicados en la supuesta red de estafa inmobiliaria desmantelada mediante la Operación Nido reconoció este martes que su cliente incumplió el contrato que asumió con las personas que lo contactaron para adquirir una vivienda y calificó a los querellantes de "víctimas".

Previo a la audiencia donde se conocería la solicitud de medida de coerción a Emmanuel Rivera Ledesma, principal acusado en el caso, y a los demás imputados, el abogado Félix Portes respondió a los querellantes, quienes le vociferaban improperios y lo acusaron de ser "abogado de delincuentes".

"Ustedes son víctimas. Ese el único consejo que yo le he dado, que tiene que pagarle obligatoriamente sin cobrarles penalidad. El único abogado que ha hecho que se paguen 600 mil dólares sin cobrarle a ustedes soy yo, querían imponerle penalidad y yo le dije a él que negativo, que el no podía cobrarle penalidad a ninguno de ustedes, porque el que estaba en incumplimiento era él", dijo Portes a una de las querellantes.

Una de las personas que se ha querellado contra esta supuesta red, cuestionó a Portes por las supuestas amenazas que éste le realizaba a su hija por publicar la situación en redes sociales, a lo que este le indicó que no la conocía.

La "estafa" millonaria

El Ministerio Público establece que la presunta estafa realizada por la red desmantelada mediante la denominada Operación Nido asciende a más de 700 millones de pesos.

En la solicitud de medidas de coerción, el órgano persecutor dice que solo en entidades financieras los miembros de la estructura captaron RD$485,619,386.90. Agrega, además, que muchos clientes pagaban en efectivo.

De las 300 personas, unas 200 han presentado querella formal. Indicó que tienen más de 200 elementos de pruebas, entre las cuales están las testimoniales, periciales y financieras, entre otras.

Amenazas y acusados

Varias de las personas que pretendían cumplir el sueño de tener una vivienda propia a través del proyecto que les ofertaban eran amenazados e intimidados por Rivera Ledesma, quien los desafiaba a ir a la justicia, teniendo la certeza de que saldrían sin lograr nada, según el Ministerio Público.

Además de Rivera Ledesma, el Ministerio Público acusa a Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo (hijo), María Gabriela Rivera Pichardo (hija), Escarlet Mercedes Cruz Figueroa (esposa de Rivera Ledesma), Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma (hermana) y Juan Omar Rosario López.

Asimismo, están las personas jurídicas Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos (Indisarq) y CRD Equipos Pesados, las compañías creadas por Ledesma Rivera. También, Grupo Wimar SRL y Auto Xperts AFM.