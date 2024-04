El alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, denunció este martes que recibe amenazas de muerte por parte de seguidores de la exsenadora Sonia Mateo, luego de que el hijo de ella haya sido detenido por supuesto vínculo con el tráfico de marihuana.

"Nosotros le estamos haciendo un llamado al Ministerio Público diciéndole que cualquier cosa que nos pueda pasar a nosotros, a cualquiera de nuestra familia, la responsable directamente sería Rosa Sonia Mateo Espinosa, porque con estas declaraciones de manera irresponsable está poniendo en riesgo nuestra propia seguridad aquí en Dajabón", indicó el edil.

Expresó que no tienen que ver con ese tema y que no trabaja en la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ni para el Ministerio Público. También dijo que la exlegisladora está buscando un culpable de "manera irresponsable".

Riverón denunció que también su hermano, el periodista Vargavila Riverón está siendo amenazado por el grupo de Sonia mateo.

"Que la justicia determine si es inocente o culpable, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Yo, como político, siempre lo he apartado de mi lado, porque yo sé que el que está metido en eso está dispuesto a cualquier cosa, de manera que nosotros no tenemos que ver con nada de esa situación", dijo Riverón.

Agregó que es una locura que Sonia Mateo lo acuse a él y al Partido Revolucionario Moderno (PRM) por el hecho de que su hijo haya sido apresado con 161 libras de marihuana.

Apresamiento

Rafael José de la Rosa Mateo fue arrestado en Jicomé, provincia Valverde, y las autoridades lo vinculan al decomiso de 161 libras de presunta marihuana durante un operativo conjunto por el Ministerio Público y agentes de la DNCD en las provincias Santiago y Valverde.

Sonia Mateo denunció que el apresamiento de su hijo, por su presunta vinculación a un cargamento de marihuana, es parte de una campaña sucia que, según dijo, tiene el partido oficialista en su contra.

"Santiago Riverón, el alcalde actual, se ha llenado de odio contra mí, mis hijos y toda la gente que me rodea", externó.

Aseguró que tras el apresamiento, ella recibió un reporte de parte de las autoridades, el cual dijo tener en su celular, que supuestamente establece que no encontraron pruebas que vinculara a su vástago con el decomiso de sustancias narcóticas.