Inacif y Policía Nacional desarrollan base de datos para identificar cadáveres

Las autoridades del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y de la Policía Nacional están avanzando en la creación de una base de datos conjunta que permitirá conocer en tiempo real tanto las denuncias de personas desaparecidas como los cuerpos levantados.

Según informó la directora del Inacif, Sonia Lebrón, esta plataforma podría estar en funcionamiento en un plazo de seis meses a un año. La nueva herramienta facilitará la identificación de cadáveres de personas reportadas como desaparecidas que se encuentren en la morgue.

"Estamos trabajando para lograr una interoperabilidad total entre la Policía Nacional y el Inacif. Esto permitirá que ambas instituciones accedan en tiempo real a la información que maneja la otra", afirmó Lebrón durante una entrevista realizada por un equipo de Diario Libre.

Añadió que los agentes del orden podrán consultar los datos de los cadáveres cuando los médicos legistas realicen un levantamiento y conocer sus características.

A su vez, desde el Inacif podrán acceder a la información sobre las denuncias de personas desaparecidas, comparando los rasgos reportados con los cuerpos existentes en sus unidades.

Lebrón explicó que algunos cuerpos que permanecen en las morgues de las distintas unidades del Inacif podrían corresponder a personas desaparecidas, mientras que otros aún no han sido reclamados por sus familiares. Aunque ambos casos están relacionados, aclaró que se trata de acciones distintas.

Principales barreras en la identificación de cadáveres

Una de las principales barreras para la identificación de cadáveres en República Dominicana es la falta de conocimiento de los familiares sobre cómo ofrecer información precisa a las autoridades del Inacif.

Lebrón explicó que muchos parientes que reclaman cuerpos en la morgue no aportan datos claros sobre sus parientes, como registros dentales, conocimiento de la estatura, pruebas de tatuajes, entre otros.

Afirmó que los tatuajes tienen un valor importante a la hora de identificar un cadáver y se incluyen entre las características requeridas para de un perfil biológico.

Destacó la importancia de realizar estudios odontológicos y guardar al menos una copia como muestra en casa, ya que son uno de los métodos más certeros para la identificación.

En ese sentido, aseguró que, aunque las pruebas de ADN son importantes, si no hay una persona para realizar la comparación, estas no sirven de nada. Lebrón también precisó que, en algunos casos, las huellas de estas personas no son útiles; algunas se encuentran en estado de descomposición, y otras no están registradas en la base de datos.

Sonia Lebrón, directora del Inacif.

Prolongan inhumación

La directora del órgano forense indicó que, incluso cuando llegue el momento establecido para inhumar los cuerpos que están en la morgue del Inacif, que es entre uno a tres meses, se intenta conservarlos el mayor tiempo posible antes de trasladarlos a uno de los nichos destinados a personas no reclamadas.

"Si no tenemos un nivel de congestión que nos permita extender ese espacio de tiempo, lo hacemos, de lo contrario, resulta mucho más costoso y doloroso para las familias", precisó.

Además, indicó que la última inhumación de cadáveres se realizó hace menos de tres semanas. Lebrón no ofreció detalles sobre la cantidad de cuerpos que fueron trasladados a los nichos bajo su custodia. Anteriormente, en enero, se habían llevado 125 cadáveres no reclamados desde el Inacif a las fosas comunes del Cementerio Municipal Los Casabes, en Santo Domingo Norte, para su sepultura.