Policía apresa hombre conduciendo un camión cargado de vacas robadas en Hato Mayor

La Policía Nacional apresó este martes a un hombre que transportaba un camión lleno de vacas presuntamente robadas. El apresamiento ocurrió en la demarcación Las Pajas, del municipio de Mata Palacio en la provincia de Hato Mayor.

Se trata de Ambioris Sosa, quien dijo a las autoridades que no tenía conocimiento de que el ganado era sustraído.

"Yo no sé decirle, a mí me llamaron para un transporte y yo no identifiqué bien a la persona, no la conozco, primera vez", manifestó.

Según las autoridades, el ganado robado estaba alegadamente destinado a ser sacrificado para la venta ilegal.

Además, se informó que los animales pertenecen a la Asociación de Ganaderos de Agustín Ramírez, quien desde hace días ha sido víctima del robo de animales.

La Policía Nacional indicó que mantiene las investigaciones correspondientes para esclarecer este hecho y que los demás implicados sean apresados y sometidos a la Justicia.