Familiares de bebé de seis meses que falleció en un cuido piden una investigación sobre lo ocurrido

Aunque se presume que la muerte del bebé Ángel Jariel de Jesús Fari, ocurrida en el Colegio Bautista Cristocéntrica (CBC), que opera como un centro de cuidado en la provincia Monte Plata, fue causada por una broncoaspiración, sus familiares piden a las autoridades realizar una investigación, ya que consideran que hubo descuido en su atención.

Rodolfo de Jesús Hernández, padre del infante de seis meses y cuatro días de nacido, relató que recibió una llamada del centro informándole que su hijo estaba "malo". Sin embargo, cuando llegó al lugar, que se encuentra a pocos metros de su trabajo, el bebé ya había fallecido.

Aunque observó las condiciones del infante, decidió llevarlo al hospital Dr. Ángel Contreras, que también está cerca del centro de cuidado, donde la pediatría que lo recibió le confirmó que ya no tenía signos vitales.

"No le prestaron atención al niño. Hoy en día mi hijo de seis meses y cuatro días se fue a un lugar de donde no volverá nunca más. Me arrancaron un pedazo del corazón, el único hijo que yo tenía, Dios mío", expresó entre lágrimas, visiblemente afectado por la tragedia.

Al hablar de su bebé, lo describió como un niño lleno de vida y siempre sonriente. Agregó que trabajaba cerca del colegio, por lo que en ocasiones se acercaba para saber cómo estaba su hijo.

Tanto Rodolfo como sus familiares están a la espera de que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) realice la autopsia al infante para luego proceder a presentar una denuncia formal ante las autoridades para exigir una investigación del caso.

Juliana Hernández, madre de Rodolfo, expresó que necesita que las autoridades presten más atención a estos centros, ya que se trata de pequeños inocentes que no pueden valerse por sí mismos.

Espera que investiguen el caso de su nieto, al igual que verifiquen las condiciones que hay en el centro de cuido.

Pese a que un equipo de Diario Libre se presentó en la guardaría para conversar con sus representantes, los presentes cerraron sus puertas y prefirieron no dar declaraciones a la prensa.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/24/whatsapp-image-2025-01-24-at-2.54.20-pm.jpeg Rodolfo de Jesús, padre del menor. (DIARIO LIBRE/ EDDY VITTINI ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/24/whatsapp-image-2025-01-24-at-2.54.21-pm--2.jpeg Colegio Bautista Cristocéntrica. (DIARIO LIBRE/ EDDY VITTINI)

Pudo tratarse de una broncoaspiración

La médico pediatra que recibió al infante, Dahiana Pichardo, dijo que el niño llegó al hospital sin signos vitales y con historial de aque había sido alimentado y acostado.

Aunque la doctora considera que podría tratarse de una broncoaspiración, entiende que se debe esperar el resultado de la autopsia para su confirmación.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/24/whatsapp-image-2025-01-24-at-2.54.21-pm--1.jpeg Hospital Dr. Ángel Contreras. (DIARIO LIBRE/ EDDY VITTINI)