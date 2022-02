Ramón Alburquerque: Abinader no entendió qué era Petrocaribe

Para el dirigente perremeísta Ramón Alburquerque, el presidente Luis Abinader demostró que desconoce en qué consistió la alianza Petrocaribe, luego de ayer dijera que por carecer de este acuerdo los combustibles no están más baratos en el país.

“Parece que el presidente (Luis Abinader) no comprendió bien qué fue Petrocaribe. Petrocaribe nunca benefició al consumidor, no fue hecho para eso”, opinó Alburquerque,

“Petrocaribe fue un mecanismo de financiamiento, de fiado, que creó el gobierno de Venezuela para que todos los gobiernos que se beneficiaran pudieran usar esos dineros, esos préstamos a largo plazo, y a los que beneficiaba era a los gobiernos y los gobiernos aquí nunca le transfirieron un peso de rebaja a los precios de los combustibles”, prosiguió durante una entrevista por teléfono en el programa radial “El Rumbo de la Mañana”.

En ese mismo tenor opinó, el diputado por el Distrito Nacional y fuerzapueblista, Omar Fernández, quien fustigó que el actual gobierno “pretende escudarse en evasivas como el acuerdo Petrocaribe para no cumplir su promesa de campaña con respecto a los combustibles”.

“Cabe recordar que, durante su discurso de rendición de cuentas, el 27 de febrero 2021, el presidente Luis Abinader prometió que en las semanas siguientes presentaría una modificación a la ley de Hidrocarburos. Pasadas 49 semanas, en el Congreso seguimos esperando esa propuesta”, manifestó el legislador.

Además, Alburquerque recordó que, hace un año Abinader designó una comisión, misma que no ha rendido informe y “se ha disuelto en el tiempo… Cuando se estaba en campaña se dijo que había una mafia de combustible y ahora no ha aparecido nada, no se hizo un informe para satisfacer la población”, precisó.

Consideró que se debe trabajar “sin politiquería” el tema de los impuestos y la reducción de ganancias a los intermediarios para resolver la crisis y mitigarla, de modo que, la población reciba un trato respetuoso donde predomine la gente de bajos ingresos.

Acuerdo Petrocaribe Petrocaribe es una alianza en materia petrolera entre algunos países del Caribe “no productores del crudo” con Venezuela. La iniciativa por parte del Gobierno de Venezuela lleva como objetivo un acuerdo que consiste en que los países caribeños compren el petróleo venezolano en condiciones de pago preferencial a través de financiamiento. El fenecido Hugo Chávez fue el fundador de esta alianza que se implementa desde el 2005. En el 2015 Petrocaribe dejó de fiar petróleo a la República Dominicana. Esto representó para el país la pérdida de una fuente barata de crédito (a más de 20 años y tasas de interés anual de 1% y 2%).