PLD afirma que Abinader miente con cifras de economía, turismo y subsidios

El secretario de asuntos jurídicos del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Dantés, lanzó duras críticas la noche de este martes al discurso que pronunció el presidente de la República, Luis Abinader en ocasión del 159 aniversario de la Guerra de la Restauración.

El gobernante habló de los dos años que cumple en la administración del Estado, en una alocución en la cual resaltó “los logros” de su gestión.

Al referirse a los frutos presentados por el mandatario, el dirigente peledeísta los consideró muchos de ellos como falsos y los comparó con las ejecutorias que hizo el PLD cuando estuvo en el gobierno.

Dantés afirmó que es falsa la información que el Gobierno ofrece sobre el turismo dominicano en lo referente a las cifras, así como a la posición que la República Dominicana ocupa con relación a otros países.

“Porque las cifras que se están presentando en ese sector, son cifras que están contando, incluyendo no solo a los extranjeros no residentes, sino a los dominicanos no residentes y cuando tu sumas a esos dos, entonces estás faltando a la verdad porque los turistas son los extranjeros no residentes”, refirió al analizar el discurso del mandatario en un programa especial que realizó CDN, canal 37.

Agregó que la recuperación del turismo que presenta el Gobierno es del tiempo pre-pandemia del Covid.

“Entonces, si bien es cierto que hay una recuperación del sector, no es menos cierto es que se encuentra en la posición pre-pandemia y vimos unos cuadros de la OMT (Organización Mundial de Turismo) que dice cuáles son los países que han liderado este sector y la RD se ve en los tops nueve, o sea en los 20 primeros países, pero no es cierto que esté liderando ese sector”, adujo Dantés.

Otro punto que rebatió fue el planteamiento de Abinader de que la deuda pública no ha aumentado con relación al PIB, sino que ha disminuido de 49.7 a 47.5. Sobre este punto señaló: “Lo que sucede en el país es que hay efecto denominador, porque en el 2020 la economía estaba cerrada y el PIB cayó y por vía de consecuencia si se divide lo que fue la deuda total al PIB de ese año te va a dar una menor cantidad del porcentaje de deuda frente al PIB”.

Dantés también aseguró que el jefe de Estado falta a la verdad cuando afirma que el Gobierno entrega más ayuda social a través de subsidios y afirmó que la tarjeta Solidaridad de la gestión del PLD entregaba a la población entre RD$5,000 y RD$7,000 por familia.

"Porque los subsidios sociales de que se daban, 850 pesos, y que ellos lo duplicaron a 1,600 pesos, a él le faltó dar un pequeño detalle y es que aparte de los 850 pesos, que era el subsidio base, había un subsidio por Bono Luz, por Bono Gas y por cada hijo de la familia que asistiera a la escuela pública, por lo que el subsidio de la tarjeta Solidaridad andaba entre los 5,000 y 7,000 pesos" José Dantés Secretario de asuntos jurídicos del PLD “

El también miembro del Comité Político del PLD acusó a la gestión perremísta de "apropiarse de cifras" de la gestión morada y de plantear un crecimiento económico, el cual dijo se registra en el país “en las últimas décadas”. Afirmó que ese crecimiento “no se debe a una fórmula mágica de esta gestión".

“Entonces no se trata de absolutamente nada nuevo, lo que sí es loable es lo que se ha hecho, y ellos (PRM) antes que no creían en las cifras del Banco Central y el gobernador del Banco Central, y hoy resulta que es uno de sus funcionarios estrellas”, subrayó.