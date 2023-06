Voto femenino se volvería a imponer en las elecciones del 2024

El voto femenino se volverá a imponer en la República Dominicana durante las elecciones del 2024, pues conforme al padrón electoral ya suman el 51.28% de los electores.

Al 16 de junio de este 2023, las mujeres votantes son 4,140,866 contra 3,932,723 hombres que representan un 48.72% del electorado.

Esa mayoría encuentra a las mujeres de un grupo de partidos reclamando ante el Tribunal Constitucional que sea declarado inconstitucional el artículo 142 de la nueva Ley de Régimen Electoral 20-23, relativo a la equidad de género.

El articulado refiere que: "Las nominaciones y propuestas de candidaturas a diputados, regidores y vocales, se regirán por el principio de equidad de género, por lo que estas deberán estar integradas de acuerdo a lo establecido en la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos por no menos de un cuarenta por ciento (40%) ni más de un sesenta por ciento (60%) de hombres y mujeres de la propuesta nacional".

Conforme a las mujeres de los partidos: Revolucionario Moderno (PRM), de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Dominicano (PRD), Frente Amplio (FA), Opción Democrática (OD) y del Movimiento Patria Para Todos y Todas (PPT) , ese artículo viola el principio de igualdad.

En el país, el voto femenino se hizo posible desde el 16 de mayo de 1942, una conquista en la que tuvieron un rol protagónico Abigaíl Mejía Soliere, Petronila Angélica Gómez, Consuelo Montalvo de Frías, Celeste Woss y Gil, Elpidia Gautier y María Ricart, entre otras. Mediante el Decreto 132-23, el Poder Ejecutivo declaró el 16 de mayo de cada año como Día Nacional de las Sufragistas.

El Poder Ejecutivo instituyó que el 16 de mayo sea recordado como el Día de las Sufragistas, en reconocimiento de sus derechos político-electorales y el fortalecimiento de la calidad democrática.

De los números

Estadísticas de la Junta Central Electoral (JCE) dan cuenta que el grupo etario de mujeres entre los 25 o menos contempla un registro de 618,069 votantes.

De 26 a 35 años las inscritas en el padrón electoral son 900,809; de 36 a 45 años 773,312; de 46 a 55 años 692,310; de 56 a 65 años 564,698; de 66 a 75 años 351,968; de 76 a 85 años 167,888; de 86 a 95 años 62,202 y de 96 en adelante 9,610 votantes.

Del reto

Para Maritza Hernández, política y exministra de Trabajo, es lamentable que a pesar de que el voto de la mujer se expresa mayoritariamente en las urnas, ni los partidos ni los políticos asumen con respeto su capacidad para desempeñar cargos electivos

Sostuvo que muchas veces cuando en un partido hay un hombre y una mujer compitiendo por un cargo, se brinda más apoyo económico al género masculino.

"Yo quisiera decir que es un fenómeno que se da y que yo no le veo futuro inmediato, a no ser que la mentalidad la empecemos a cambiar, ya de saber, de responsabilizarnos de que las capacidades no son ni femeninas ni masculinas, son capacidades" Maritza Hernández Exministra de Trabajo “

Precisó que sin importar bandería política, no se quiere colocar a las mujeres en los puestos de dirección, "lo que pienso es por miedo".

"El día que la República Dominicana o los países conozcan una mujer con verdadera capacidad, decisión, firmeza, compromiso social y sentido humano, yo creo que los hombres van a tener que luchar para dirigirse nuevamente", destacó.

La cuota en el 2020

Datos de las elecciones municipales del 2020 dan cuenta que durante ese proceso resultaron electas 1,391 candidatas, de un total de 3,849 cargos en juego; equivalentes al 36.14% de los puestos.

Las cifras de la JCE en el orden congresual y presidencial establecen que resultaron electas 63 mujeres a nivel del Congreso Nacional y una vicepresidenta, lo que representa el 8.51% de las postulaciones femeninas.

