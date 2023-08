Danilo llama a peledeístas a creer en Abel Martínez así como creen en Dios

El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, amonestó este miércoles a los peledeístas que reclaman ver y hablar con el candidato presidencial de ese partido, Abel Martínez, y les dijo que no necesitan verlo en todas partes ni hablar con él para creer en su proyecto político y apoyarlo.

El exmandatario habló ante una asamblea provincial celebrada en Santiago el pasado 7 de agosto, un evento que tenía el objetivo de motivar y orientar a la militancia sobre las tareas a realizar hasta octubre. En el video de su discurso, que se ha viralizado en redes sociales, Medina dijo que hay compañeros con ñoñerías y si quieren que el PLD gane las elecciones tienen que demostrarlo en las calles.

Dijo que, así como no necesitan ver a Dios para creer en él, lo mismo deben hacer para creer en Martínez.

"¿Ustedes creen que el compañero Abel va a ganar las elecciones? Tienen que demostrarlo en las calles, porque hay muchos compañeros con ñoñerías. (Ovación) Ah dicen algunos, no me responden llamadas, otros dicen no se deja ver de mí, yo le pregunto compañeros, ¿ustedes son cristianos?, ¿ustedes creen en Dios, y ustedes lo han visto? (público responde afirmativamente) Entonces, ¿por qué le exigen al compañero que esté en todas partes y que todo el mundo pueda verlo? (Ovación del público). Ustedes no han necesitado ver a Dios para creer en él, entonces tienen que creer en su compañero", expresó.

Llamó a los santiagueros a apoyar a Abel, quien es oriundo de Santiago y actual alcalde de la provincia.

"Una vez yo dije en San Juan cuando era candidato, cerrando la campaña, ustedes no saben lo que significa tener un presidente de su tierra, ustedes lo van a ver, y les hago la misma afirmación, ustedes lo van ver cuando Abel sea presidente de la República Dominicana. Y Abel va a ser el próximo presidente, que no le quepa la menor duda, será el próximo presidente de la República Dominicana (Ovación)", arengó.

Pide agradecimiento a él se traspase en votos a favor de Abel

El domingo pasado, durante un encuentro con campesinos y productores de la provincia Bahoruco, el exmandatario aseguró que las obras inconclusas de su gobierno las terminaría Abel Martínez de ganar la Presidencia y les solicitó que el agradecimiento que sienten por él lo conviertan en votos a favor del candidato santiaguero.

Marcha

El PLD se encuentra organizando una marcha-caravana por "el Retorno de la Esperanza en apoyo a las demandas del pueblo de Santiago" en la que han sido convocados los residentes en la región del Cibao Central para este domingo 13 de agosto.

La actividad será encabezada por Abel Martínez, su candidato presidencial y una representación de la dirección nacional del PLD. Se trata de un recorrido de 131.5 kilómetros, partiendo de la avenida 27 Febrero en Santiago en las proximidades del Centro Cultural León.

"De Santiago la Marcha-Caravana llegará a Tamboril, Canca La Piedra, Canca Abajo, Licey al Medio, Canca La Reina, San Víctor, Moca, Salcedo, Tenares, San Francisco de Macorís, El Ranchito, El Pino, para concluir en el municipio cabecera de La Vega, impactando así las provincias, Santiago, Espaillat, Hermanas Mirabal, Duarte y La Vega", refiere una nota de prensa del partido morado.