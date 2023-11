Cholitín, alcalde de Higüey, aspirará a senador por el PRM

El alcalde del municipio Higüey, Rafael Barón Duluc (Cholitín), anunció la noche de este miércoles que aspirará a senador por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aliados en las próximas elecciones de mayo de 2024, representando a la provincia La Altagracia.

"Mediante las actuales circunstancias me toca pensar en grande, ir más allá y dar la milla extra. Por eso, como servicio a mi partido, por no tener apego personal a las posiciones y por sumar al triunfo del presidente Luis Abinader, he aceptado la candidatura a Senador", dijo en un mensaje a la población de Higüey.

Agregó: "Lo hago convencido de que el liderazgo político de hoy no se trata de una posición, sino de servir dónde sea, cómo sea y cuándo sea. Ahora las circunstancias nos colocan a hacerlo desde el PRM, como Senador y con el presidente Abinader en mayo de 2024".

Sostuvo que se considera "un soldado más, un militante más y un miembro comprometido con la unidad invencible del PRM".

El político dijo que no omitirá esfuerzo alguno para que La Altagracia ocupe los primeros espacios en el ámbito nacional, y que defenderá cada centímetro del territorio y velará por los servicios básicos de quienes más lo necesiten, siendo también portavoz de los intereses de los comerciantes y empresarios que invierten en el futuro de la provincia.

Exhortó a los higüeyanos a continuar con el brillo que Higüey tiene y merece, porque "nuevas puertas se nos abren, más oportunidades nos esperan".

Invitó a los higüeyanos a "caminar juntos las nuevas sendas que nos aguardan en el porvenir, por una provincia más próspera, más justa y más segura para todas y todos".

Barón Duluc dio estas declaraciones luego de que la semana pasada el PRM anunciara que llevaría a Karina Aristy, del Partido Reformista Liberal (PLR) como candidata a la alcaldía por el municipio Higüey.

